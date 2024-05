La peor noticia que podría enterarse Manzana de su novia tras ser eliminado de Gran Hermano

"Me cuentan que la novia de Manzana le habría sido infiel con Matías Rapen, integrante de la T y la M, en una fiesta que habría organizado él en su departamento de Florencio Varela", contó la panelista de Empezar el día, Ciudad Magazine.

manzana gran hermano novia.jpg

Y agregó: "Se habrían besado toda la noche y ella se habría quedado a dormir ahí". Esta no es la primera vez que la novia de Manzana se ve envueltas en rumores de infidelidad.

Hace un tiempo, circuló que ella habría tenido algo con Williams el paisa López, ex compañero de su novio en el exitoso reality.

Lo cierto es que habrá que esperar para saber ahora cuál será el futuro de la relación, que lleva más de un año, ante este último trascendido que involucra a la novia de Manzana con otro hombre.

Manzana fue el último eliminado del reality Gran Hermano el domingo con el 54,2 por ciento de los votos mientras que el Chino Martín Ku sacó el 45,8.

manzana gran hermano novia infidelidad rumor.jpg

Gran Hermano: Manzana contó por primera vez el problema de salud que padece

Federico Farías, Manzana, habló por primera vez en la casa de Gran Hermano, Telefe, del problema de salud que tiene. Fue cuando se encontraba haciendo ejercicios en el jardín con Mauro Dalessio, Florencia Regidor y Nicolás Grosman.

En un momento, Flor le preguntó directamente a su compañero: "¿Vos qué tenés hipo o hipertiroidismo? Hay uno que tenés tendencia a engondar".

A lo que Manzana confesó: “Tengo ese, el de tendencia a engordar, el de los gorditos". Y la joven de Temperley le dijo: "Mi mamá tiene lo mismo y, mi abuela también, y a mi prima lo operaron de un cáncer en la tiroides”.

“Yo me he hecho un análisis y me salió que tenía bien la tiroides, pero como que no hacía falta que siga tomando las pastillas. Eso fue hace muchos años igual", le contó Manzana sobre su problema de salud.

Y continuó: "Después tenía que volver a tomar y no tomaba, era muy irregular. Por eso la ansiedad acá, porque la tomo (la pastilla) todos los días hace casi cinco meses”.

"Más todo esto que hago (el ejercicio) y tratar de comer mejor", aseguró el joven. “Cuando entré acá, hace casi cinco meses, pesaba 135, y ahora no me peso hace 5 meses. Imaginate hace cuánto que no llevo un control", se sinceró.