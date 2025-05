El futuro incierto de Lizy Tagliani en Telefe y la letal opinión de Marcela Tauro: "Una..."

En esa línea, quien conduce el ciclo de América Tv junto a Rodrigo Lussich agregó sobre el proceso de adopción que lleva adelante hace tiempo Lizy Tagliani con su marido, Sebastián Nebot: "Hay algún tema en el seno familiar que no está en la armonía que tendría que estar, que venía de antes", remarcó.

A lo que Karina Iavícoli observó: "Si te presentas en esa situación con tu pareja y después la cosa está ahí como medio tirante, bueno, es complicado...".

Y Marcela Tauro opinó categórica en defensa de Lizy de poder formar la familia soñada: "Igual que se fijen en eso (por la Justicia) es una estupidez porque las discusiones que tenés en pareja o en tu casa los hijos la viven, así que no tiene que ver".

La firme advertencia de Ángel de Brito a Lizy Tagliani tras el escándalo en Olga: "Si está pasada..."

Lizy Tagliani protagonizó un verdadero escándalo en su programa por Olga al retar de manera vehemente a su producción en pleno aire y cruzarse con un hombre de su equipo de trabajo.

En este sentido, en el programa LAM, América TV, se habló del tenso momento al aire de Lizy con su producción y la posterior explicación que dio la conductora argumentando que fue algo que "siempre hacen al aire" y que "no se entendió bien".

Ángel de Brito observó al respecto: “Raro todo lo que le pasa a Lizy estos días, y es rara también su actitud. Es fácil de aclarar esto, porque si no se entendió el chiste… ¿Cuánto dura el programa? ¿Dos horas? Me imagino que la reacción es inmediata como en cualquier streaming, que estás viendo el chat, llegan mensajes, llegan audios, lo podes aclarar en dos minutos”.

Y agregó: “Por otro lado, Olga subió ese contenido a YouTube borrando esta parte del supuesto chiste, porque obviamente no era un chiste, fue una discusión que es en vivo. Si fue una discusión y no fue un chiste, también puede decir ‘Bueno, me calenté, pido disculpas’”.

Pepe Ochoa sumó información al respecto: “Dijo que tuvo un problema con un locutor y que cuando llegó a Olga algo comentó algo de eso. Que todos entienden que 'está pasada' y que hay situaciones que no las puede caretear".

Y ahí el conductor cerró con un firme consejo a Lizy Tagliani por el momento personal que atraviesa: “Si está pasada que frene porque se la va a poner con este tipo de situaciones”.