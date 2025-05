La reunión de urgencia de Lizy Tagliani con Gustavo Yankelevich para definir su futuro laboral

Así las cosas, fueron las cámaras de Puro Show (El Trece) que encontraron al productor y la humorista tomando un café. Y si bien minutos después se negaron a dar detalles del motivo del encuentro, se estima que el futuro laboral del Tagliani y su manera de encarar públicamente su actual situación habría sido el tema principal de la charla.

"Lizy Tagliani tuvo una reunión de urgencia con Yankelevich, el hombre televisión. Esto habla del futuro de Lizy, que puede ser para bien o para mal. Fue un encuentro para analizar el futuro de una Lizy que hoy está en el ojo de la tormenta“, anunció Matías Vázquez al presentar el informe con las imágenes y las mínimas declaraciones de Lizy.

Al tiempo que Pampito recordó que "Yankelevich es su representante y fue la persona que le dijo ‘vos tenés que tener tu programa’, y finalmente lo logró. Él le negoció el contrato para que pueda ser la conductora de La Peña de Morfi“, mientras que el movilero intentó en vano obtener alguna declaración del histórico empresario de los medios.

Fue Lizy entonces quien dialogó con el cronista y escuetamente se limitó a decirle que se trató de una charla de trabajo. "Todo trabajo, gracias a Dios y por suerte", deslizó algo incómoda y remarcó que no tenía nada más para decir porque no encontraba palabras ya para hablar.

“Con todos mis amigos me encuentro”, señaló Tagliani y aseguró que va a continuar con todos sus trabajos. “Yo estoy muy feliz, y los chicos están muy felices y nos llevamos bárbaro. No sé si ustedes hablaron con ellos, pero nos llevamos bárbaro”, concluyó en referencia al tenso cruce con sus productores del ciclo de streaming.

renunión Lizy Tagliani y Gustavo Yankelevich - captura Puro Show.jpg

La firme advertencia de Ángel de Brito a Lizy Tagliani tras el escándalo en Olga: "Si está pasada..."

Lizy Tagliani protagonizó un verdadero escándalo en su programa de streaming en Olga al retar de manera vehemente a su producción en pleno aire y cruzarse con un hombre de su equipo de trabajo.

En este sentido, en el programa LAM, América TV, se habló del tenso momento al aire de Lizy con su producción y la posterior explicación que dio la conductora argumentando que fue algo que "siempre hacen al aire" y que "no se entendió bien".

Ángel de Brito observó al respecto: “Raro todo lo que le pasa a Lizy estos días, y es rara también su actitud. Es fácil de aclarar esto, porque si no se entendió el chiste… ¿Cuánto dura el programa? ¿Dos horas? Me imagino que la reacción es inmediata como en cualquier streaming, que estás viendo el chat, llegan mensajes, llegan audios, lo podes aclarar en dos minutos”.

Y agregó: “Por otro lado, Olga subió ese contenido a YouTube borrando esta parte del supuesto chiste, porque obviamente no era un chiste, fue una discusión que es en vivo. Si fue una discusión y no fue un chiste, también puede decir ‘Bueno, me calenté, pido disculpas’”.

Pepe Ochoa sumó información al respecto: “Dijo que tuvo un problema con un locutor y que cuando llegó a Olga algo comentó algo de eso. Que todos entienden que 'está pasada' y que hay situaciones que no las puede caretear".

Y ahí el conductor cerró con un firme consejo a Lizy Tagliani por el momento personal que atraviesa: “Si está pasada que frene porque se la va a poner con este tipo de situaciones”.