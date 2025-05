La firme advertencia de Ángel de Brito a Lizy Tagliani tras el escándalo en Olga: "Si está pasada..."

Ángel de Brito observó al respecto: “Raro todo lo que le pasa a Lizy estos días, y es rara también su actitud. Es fácil de aclarar esto, porque si no se entendió el chiste… ¿Cuánto dura el programa? ¿Dos horas? Me imagino que la reacción es inmediata como en cualquier streaming, que estás viendo el chat, llegan mensajes, llegan audios, lo podes aclarar en dos minutos”.

Embed

Y agregó: “Por otro lado, Olga subió ese contenido a YouTube borrando esta parte del supuesto chiste, porque obviamente no era un chiste, fue una discusión que es en vivo. Si fue una discusión y no fue un chiste, también puede decir ‘Bueno, me calenté, pido disculpas’”.

Pepe Ochoa sumó información al respecto: “Dijo que tuvo un problema con un locutor y que cuando llegó a Olga algo comentó algo de eso. Que todos entienden que 'está pasada' y que hay situaciones que no las puede caretear".

Y ahí el conductor cerró con un firme consejo a Lizy Tagliani por el momento personal que atraviesa: “Si está pasada que frene porque se la va a poner con este tipo de situaciones”.

angel de brito lam 2.jpg

Lizy Tagliani aclaró qué pasó tras el terrible ataque de furia con su producción: "El estado este..."

Lizy Tagliani fue noticia tras protagonizar un picante cruce en pleno vivo con la producción de su programa La Peluquería por Olga que llamó la atención de todos por su reacción.

La conductora se mostró muy molesta al aire y retó a sus productores por no cumplir con lo que tenían pautado previamente, dirigiéndose a uno de ellos de manera fuerte.

"¿Dónde está el pibe este Alejandro, el productor, o vos nene, Lautaro? A ver, ¿Qué entienden ustedes porque la Peluquería funciona en paralelo? Que lo hablamos 700 veces", dijo con seriedad Lizy Tagliani.

Ante la respuesta que le dio un integrante de su producción, la humorista marcó contundente: "No, no, las dos cosas en paralelo. Lo hablamos 700 veces. Para qué pierdo todos los días de mi vida media hora para charlar al pe..?".

Embed

Lo cierto es que a la salida de Olga, ante las cámaras de Intrusos, América Tv, Lizy Tagliani explicó qué fue lo que pasó y reconoció no estar pasando su mejor momento.

"Siempre boludeamos así pero como yo no estoy pasando un buen momento se ve que no se entendió, está todo más que bien", indicó la conductora.

"Para mí es por el estado este que estoy pasando. Si lo ven, siempre hacemos lo mismo", dijo sobre su cruce con la producción.

Consulta por la fecha del 7 de mayo donde termina el secreto de sumario en la denuncia de Viviana Canosa, Lizy comentó: "Estoy tranquila, todos los abogados. Dios quiera que salga todo a la luz".

Y añadió sobre su estado de ánimo: "Sigo muy triste y muy angustiada. Lo que más sufro es no poder ser yo y no hablar como siempre, son temas muy difíciles y que me incomodan".