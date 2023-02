El hotel de los famosos 2: el episodio donde Juan Martino fue sancionado por comportamiento indebido

“Lo que sucedió Juani, en el desafío por equipos, tiene una sanción para vos en el día de hoy”, le comunicó el Chino Leunis antes de empezar el desafío de Staff. “Efectivamente el golpe existió, fueron dos golpes, uno con un codo, otro con el otro. Por lo tanto, la decisión que se tomó, Juani, es que vas a ser sancionado con una penalización de tiempo extra en este desafío”, añadió.

Fuera de contexto este episodio del reality puede resultar anecdótico, pero tras la denuncia de Flor Moyano, las actirudes de Martino son todas observadas con lupa.

Embed

El desgarrador posteo de Flor Moyano tras la denuncia contra Juan Martino

En su cuenta de Instagram, la influencer Flor Moyano publicó un extenso posteo, donde cuenta a corazón abierto cómo se encuentra en medio de este momento tan difícil tras denunciar por abuso sexual a Juan Martino.

"Tengo miedo, no les voy a mentir. Por momentos me siento muy acompañada y eso me da fuerza. Tengo muchísimos mensajes brindándome apoyo, cariño y empatía; y a su vez siento que estoy sola con mi mente y con mi alma", comenzó.

"Cada día es una nueva batalla, sin lugar a dudas, la más hostil que me tocó vivir. Vivo momentos difíciles, me siento juzgada, señalada, incomprendida. Me toca vivir lo que tantas veces escuche en boca de otras mujeres, y a pesar de que los profesionales que me ayudan, trabajan para darme herramientas, no puedo restarle importancia a la palabra de la sociedad. La sociedad que sin querer, simplemente tirando una opinión al aire me lastima y hace que mi camino sea mucho más difícil", siguió.

flor moyano juan martino posteo.jpg

"Sin embargo, la vida sigue y yo tengo que aprender a convivir con esta experiencia que tuve que vivir, aunque a veces me pregunto: ¿la tuve que vivir? ¿Por qué? ¿Para que?... Bueno esas son respuestas que ya voy a encontrar", continuó.

La influencer afirmó que, pese al dolor, busca salir adelante: "Se que de a poco, con tiempo y a mi forma voy a ir encontrándole sentido a mi dolor. Por eso tengo que seguir trabajando, tengo que buscar pequeños momentos de felicidad, tengo que compartir con personas que me saquen, aunque sea un ratito de este sufrimiento y de esta carga emocional tan fuerte que estoy pasando".

"En otras palabras, tengo que hacer lo que mi Alma necesite, tengo que respetarme y respetar mi proceso. Que tiene que ser para mi, siempre lo más importante. Para recupérarme, para recuperar mi vida y mi felicidad", añadió.

Al finalizar, Flor Moyano agradeció el apoyo de sus seres queridos y fans: "Escribirlo me ayuda, me obliga a creérmelo y a tomar fuerzas para salir adelante como hice siempre. Gracias a todas las personas que me brindan su apoyo, si bien hay muchas que lastiman, hay muchas más que me dan fuerza. Confío en que voy a volver a ser la Flor luminosa, feliz y sonriente que siempre fui", concluyó.