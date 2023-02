Polémicas declaraciones de los abogados de Juan Martino ante la denuncia por abuso sexual de Flor Moyano

"Tengo miedo, no les voy a mentir. Por momentos me siento muy acompañada y eso me da fuerza. Tengo muchísimos mensajes brindándome apoyo, cariño y empatía; y a su vez siento que estoy sola con mi mente y con mi alma", indicó Flor Moyano en su mensaje.

Lo cierto es que tras la denuncia formal contra Juan Martino, los abogados de éste último, Aníbal Mathis y Agustín Rodríguez, hablaron con el ciclo Invasores de la TV, América Tv, y expresaron creer en la inocencia de su cliente.

Mathis explicó al respecto: "Estamos completamente convencidos (de que es inocente), sino no hubiésemos tomado el caso. Tomar un caso de este tema, donde la posición de los abogados defendiendo una situación políticamente incorrecta, no es bueno para ningún estudio jurídico. Si lo tomamos es porque estamos plenamente convencidos de la inocencia de nuestro cliente".

Y amplió sobe el daño que la denuncia en sí causó en su cliente: "En este tipo de casos, siempre que hay una injuración de este tipo, ya con la acusación sola siempre la arruinan, más allá del juicio. Una persona dice: 'Sí, me violó'. La mitad de la población lo cree, la otra mitad no lo cree, pero con la mitad que lo cree, ya le arruinó la vida".

Aníbal Mathis manifestó ante la firme postura de Andrea Campbell y María Belén Ludueña, quienes defendieron lo expuesto por Moyano en su denuncia: "Usted me pasa una serie de situaciones que son desventajosas para mi cliente y hay un montón de situaciones, en los crudos de acá, donde esto es beneficioso para él. Entonces, si usted me pasara esa parte, diría: 'Ah, con razón Mathis defiende a esta persona'".

"Me gustaría que traigan un video donde él la está violando, acá estamos hablando de un montón de cosas y no hay nada concreto. Una persona que está en un reality donde hay 50 camarógrafos, cámaras por todos lados ¿y no grita? Están tomando partido por una situación que dan por hecho. ¿Tienen alguna prueba, una pericia médica? Tienen solamente lo que dice una persona, con la sola denuncia no se puede condenar a nadie", agregó polémico el letrado.

Agustín Rodríguez fue el encargado de explicar cuál es la versión que cuenta Juan Martino sobre lo sucedido con Flor Moyano: "Ellos tenían una relación, tenían acercamientos propios de la relación que tenían y los hechos relatados en la denuncia no ocurrieron".

Y Aníbal Mathis expresó: "La parte donde van al baño y ella dice: Me hizo sexo oral ¿y no gritó? La versión de ella es una versión que no se puede creer. La verdad hay que ser muy infantil para creer eso. No se puede creer que la violan en el baño y en vez de gritar, no dice nada".

"Es tan evidente toda esta farsa y hay un montón de instigadores detrás de todo esto, no es solo que salió de la cabeza de la chica esta, no somos ingenuos y tenemos información. A esta chica hace 60 días no la conocía nadie y hoy la conoce todo el mundo", afirmó el letrado.

mathis rodriguez.jpg

El desgarrador posteo de Flor Moyano tras la denuncia contra Juan Martino

En su cuenta de Instagram, la influencer Flor Moyano publicó un extenso posteo, donde cuenta a corazón abierto cómo se encuentra en medio de este momento tan difícil tras denunciar por abuso sexual a Juan Martino.

"Tengo miedo, no les voy a mentir. Por momentos me siento muy acompañada y eso me da fuerza. Tengo muchísimos mensajes brindándome apoyo, cariño y empatía; y a su vez siento que estoy sola con mi mente y con mi alma", comenzó.

"Cada día es una nueva batalla, sin lugar a dudas, la más hostil que me tocó vivir. Vivo momentos difíciles, me siento juzgada, señalada, incomprendida. Me toca vivir lo que tantas veces escuche en boca de otras mujeres, y a pesar de que los profesionales que me ayudan, trabajan para darme herramientas, no puedo restarle importancia a la palabra de la sociedad. La sociedad que sin querer, simplemente tirando una opinión al aire me lastima y hace que mi camino sea mucho más difícil", siguió.

Moyano aseguró que le resultada complicado no dejarse llevar por el qué dirán: "A pesar que de manera consciente, entiendo que debería ser absolutamente irrelevante la palabra de la gente, créanme el dolor aparece igual, es difícil de dominar, y es mucho más difícil de explicarlo en estas líneas. Solo una persona que haya estado en mi lugar podrá entender lo que estoy diciendo".

flor moyano juan martino posteo.jpg

"Sin embargo, la vida sigue y yo tengo que aprender a convivir con esta experiencia que tuve que vivir, aunque a veces me pregunto: ¿la tuve que vivir? ¿Por qué? ¿Para que?... Bueno esas son respuestas que ya voy a encontrar", continuó.

La influencer afirmó que, pese al dolor, busca salir adelante: "Se que de a poco, con tiempo y a mi forma voy a ir encontrándole sentido a mi dolor. Por eso tengo que seguir trabajando, tengo que buscar pequeños momentos de felicidad, tengo que compartir con personas que me saquen, aunque sea un ratito de este sufrimiento y de esta carga emocional tan fuerte que estoy pasando".

"En otras palabras, tengo que hacer lo que mi Alma necesite, tengo que respetarme y respetar mi proceso. Que tiene que ser para mi, siempre lo más importante. Para recupérarme, para recuperar mi vida y mi felicidad", añadió.

Al finalizar, Flor Moyano agradeció el apoyo de sus seres queridos y fans: "Escribirlo me ayuda, me obliga a creérmelo y a tomar fuerzas para salir adelante como hice siempre. Gracias a todas las personas que me brindan su apoyo, si bien hay muchas que lastiman, hay muchas más que me dan fuerza. Confío en que voy a volver a ser la Flor luminosa, feliz y sonriente que siempre fui", concluyó.