Canta Conmigo Ahora: el llanto de una participante al volver a encontrarse con Oscar Mediavilla

“Quería decirte que cuando uno persigue los sueños con tanta fuerza, siempre una ventana se abre”, le dijo el jurado a la participante. Y añadió: “Esa ventana se abre hoy gracias al maestro Tinelli. Y esa ventana capaz que es la que uno tanto espera. Por ahí es una ventanita chiquita o una mucho más grande así que disfrutá esta noche y que sea el principio de una gran carrera".

Embed

A lo que Lorena expresó entre lágrimas: “Muchísimas gracias Oscar. Ayer estábamos con Rodri viendo la tele y me dijo que iba a estar Oscar Mediavilla como jurado, y celebré porque a él lo conozco desde el casting de Bandana. Hoy le comentaba a Lowrdez con lujo de detalles lo que él me decía en las devoluciones”.

“Y siempre recordé ese casting, y que ahora me dediques esas palabras… ¡No, yo ya me voy con la noche realizada!”, dijo con mucha emoción la participante.

Fotos: Ramiro Souto-La Flia.

canta conmigo ahora 2.jpg

canta conmigo ahora 1.jpg

Giuli Ramos cautivó al jurado con su voz y logró el récord de puntaje en Canta Conmigo Ahora

La participante Giuli Ramos puso de pie a los cien jurados en Canta Conmigo Ahora y logró el primer puntaje perfecto de la segunda edición del certamen.

La participante conmovió al jurado con su interpretación de una canción de The Beatles, con mucha fuerza en la voz, y se ganó el primer puntaje perfecto en lo que va de la segunda temporada del ciclo.

“Gracias, gracias, porque la peleamos tanto en esto que es el arte, todos lo saben, y estar acá es un sueño cumplido”, agradeció la participante entre lágrimas.

Embed

Y agregó: “Y poder llegar a mi casa y decirle a mis hijas que canté en este escenario es algo que no lo puedo pagar con nada, así que gracias".

“Yo la miré a mi amiga, ahí atrás, que es la que siempre me mira y me da fuerzas, ella me ayuda y me guía y confía a veces más en mí de que lo que yo creo en mí misma”, finalizó la rosarina a pura emoción.

El jurado se paró por completo en su atril y a puro aplausos fue unánime el apoyo a Giuli Ramos para lograr el primer puntaje perfecto de la segunda edición del certamen.