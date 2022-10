Giuli Ramos cautivó al jurado con su voz y logró el récord de puntaje en Canta Conmigo Ahora

“Gracias, gracias, porque la peleamos tanto en esto que es el arte, todos lo saben, y estar acá es un sueño cumplido”, agradeció la participante entre lágrimas.

Y agregó: “Y poder llegar a mi casa y decirle a mis hijas que canté en este escenario es algo que no lo puedo pagar con nada, así que gracias".

“Yo la miré a mi amiga, ahí atrás, que es la que siempre me mira y me da fuerzas, ella me ayuda y me guía y confía a veces más en mí de que lo que yo creo en mí misma”, finalizó la rosarina a pura emoción.

El jurado se paró por completo en su atril y a puro aplausos fue unánime el apoyo a Giuli Ramos para lograr el primer puntaje perfecto de la segunda edición del certamen.

Fotos: Ramiro Souto-La Flia.

Canta Conmigo Ahora: la gran final y un campeón que emocionó a todos

Finalizó la primera edición de Canta Conmigo Ahora, y en una noche colmada de emociones, el reality de talentos musicales que conduce Marcelo Tinelli por la pantalla de El Trece, culminó su primera temporada.

El ganador del ciclo, cuyo premio fue de diez millones de pesos, fue Nicolás Reyna , con el 68 por ciento de los votos del público, y más allá del talento de Agustina Sol Pereyra , Alma Pellegrini y Sofía de Blas, se coronó campeón en una noche donde los sentimientos fueron protagonistas.

Fue Nicolás quien comenzó con la ronda final, en una noche que promedió 8 puntos de rating, luego de que Alma Pellegrini quede fuera de la carrera por los diez millones de pesos. Con una lograda interpretación de América, de Nino Bravo, Nicolás obtuvo 87 puntos.

Agustina Sol Pereyra le siguió y cantó Volare, de Gipsy Kings, y obtuvo 91 puntos. Así, se convirtió en la primera finalista de la noche. Sofía de Blas interpretó It Must Have Been Love, de Roxette, y obtuvo 66 puntos, quedando fuera de la competencia.

Y así, llegó el duelo final: Agustina Sol Pereyra y Nicolás Reyna se disputaron el gran premio. Con el 68% de los votos del público se impuso Nicolás Reyna, y así, se convirtió en el ganador de Canta Conmigo Ahora, el reality de talentos musicales al que apostó este año Marcelo Tinelli.