El motivo del desgarrador llanto de Antonio de MasterChef: "No me deja..."

Resulta que el concursante salteño no tuvo una buena devolución de su plato el miércoles. El aspirante a chef había querido hacer chicarrón de cerdo y tras unos percances terminó presentando tacos de cerdo braseado con brotes de soja y salsa de morrón. El plato quedó tan seco que el jurado lo destrozó. Eso hizo que Antonio se sintiera más nervioso de lo normal.

“Me parece que hoy Toni está muy sobrepasado por algunas situaciones. Necesita un abrazo y necesita bajar un cambio. Él está al lado mío, así que no me voy a hacer la distraída”, opinó Silvana mirando a cámara. Ahí, Antonio admitió que “lo de la noche anterior no me deja cocinar tranquilo”.

Embed

La durísima devolución de Damián Betular que destrozó las esperanzas de una participante

En Masterchef (Telefe), la participante María Sol Ferrero recibió una durísima devolución de parte del jurado, especialmente de Germán Martitegui y Damián Betular.

Este lunes el desafío consistió en preparar un plato de variedad latinoamericana, y la estudiante de agronomía cocinó un pollo en salsa agridulce con humita y queso de cabra.

Martitegui, ni bien vio la preparación, señaló que habían pedido algo latinoamericano. "Definitivamente esperaba más de vos. Me parece que la humita... No sé si la llamaría humita. Es un quesito de choclo procesado. La pata de pollo no me dice mucho. Es un pollo y el queso está como sacado del paquete y cortado en cuadraditos para una picadita arriba de la tostada. Cuando te tengo que felicitar, te felicito, pero hoy no", dijo el chef.

Embed

"Es una pata de pollo con algo amarillo y unos cubitos al lado. Yo creo que si estuviera esperando el examen en la escuela, el examen llega y es un uno", lanzó Betular.

A la conductora Wanda Nara la participante le dijo que fue una de las noches de más complicadas para ella. "Un uno me puso. Un uno. Porque no podía poner cero. Si no me hubiera puesto un cero. Y tiene razón", reflexionó la aspirante a chef.

"Yo no soy este plato, soy otros platos mucho mejores que he hecho y realmente no me reconozco en el plato que hice hoy", admitió la joven.