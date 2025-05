La explosiva frase que lanzó la jueza en plena audiencia del divorcio de Wanda Nara e Icardi: "Acá sigue..."

Luego, contó los pedidos que hizo el futbolista en la audiencia: "El pidió todo: pidió la tenencia, la restitución, no quiero pagar la cuota alimentaria porque quiere la tenencia de los pibes, pidió volver a resolver toda la cuestión de división de bienes, no le quiere dejar nada y la acusa de haberle robado 7 millones de euros".

"Cuando empezó con lo de la tenencia y la restitución, Wanda se puso mal, discutieron, y ella le dijo: '¿vos querés dejar a los chicos sin la madre?'. Y él le dijo: 'no, venite a vivir a Turquía'. Porque él tiene la esperanza de sacarla de Argentina, él cree que acá está L-Gante y todo lo que a ella la distrae y volver a recuperarla", agregó Yanina.

Más adelante, la comunicadora reveló la frase que expresó la jueza en medio de la audiencia: "En un momento dijo una frase muy hermosa. Él primero dijo adelante de todos: 'Si me sale separarme de Wanda un millón de dólares, prefiero pagar 20 y destruirla'. La jueza ahí dijo: 'no puede ser que ustedes dos no se pongan de acuerdo en nada, acá sigue habiendo amor'".

"Y ninguno de los dos dijo que no, no contestaron, porque ahí hay una tensión", remarcó. "La China (Suárez) con esto se muere",lanzó la panelista Majo Martino.

Terminó la audiencia por el divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi en Italia: todos los detalles

Este miércoles se concretó la audiencia por el divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi en Milán. Tras tres horas en los tribunales, el encuentro judicial entre la mediática y el jugador finalizó, según contaron en DDM (América TV).

En la mediación se debatió sobre la división de bienes del matrimonio, el reclamo por los alimentos (ella dice que su ex le debe 200 mil euros desde hace 8 meses) y el adulterio, el punto principal que planteó el futbolista contra la madre de sus hijas.

"Fue muy tenso", señaló la periodista Marina Calabró en el programa de Mariana Fabbiani. Al parecer, Wanda y Mauro no se saludaron y casi no se miraron.

“Mauro Icardi le pidió al juez italiano la tenencia de sus hijas para que vivan con él y con su novia”, acotó, en tanto, Guido Záffora, que habló con el abogado de la mediática.

Desde Milán, la periodista Romina Valery advirtió que el jugador habría mostrado pruebas para demostrar el adulterio de la madre de sus hijas: "Icardi habría presentado pruebas de la infidelidad de Wanda con Federico Fazio en 2017".