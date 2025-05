La indignación de Pamela David por la polémica de las empanadas

A lo que la periodista Julieta Navarro añadió: "Sí, aparte que da la sensación de que no les importan ni los profesionales ni los chicos que se están quedando sin atención, nada. O sea, nada...".

Cabe recordar que el reconocido actor Ricardo Darín sorprendió a todos con una fuerte reflexión sobre la situación económica del país durante su paso por el programa de Mirtha Legrand, emitido el fin de semana pasado. En medio de la charla en la tradicional mesa, lanzó una frase que no tardó en viralizarse en redes sociales.

“La verdad es que no entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido? No sé, una docena de empanadas vale 48 mil pesos. ¡48 mil pesos! No entiendo muy bien, hay algo que no me termina de cerrar”, lanzó el artista en La noche de Mirtha, El Trece, criticando la actualidad económica del país cuando la conductora le preguntó cómo veía a la Argentina.

ricardo darin javier milei.jpg

La reacción de Javier Milei tras los dichos de Ricardo Darín sobre el precio de las empanadas

Tras los comentarios de Ricardo Darín sobre el valor de las empanadas y su frase “la docena está 48.000 pesos”, las redes sociales se llenaron de reacciones en torno a esa afirmación.

En medio del revuelo, el presidente Javier Milei le respondió al actor con un contundente mensaje a través de las redes sociales.

En su cuenta de Instagram, el presidente compartió una imagen en la que, mediante inteligencia artificial, se recreó al artista sosteniendo una empanada de oro, en clara referencia a sus dichos sobre el precio del tradicional plato argentino.