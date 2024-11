El sorpresivo anuncio de Maxi López y Daniela Christiansson que cambiará la familia para siempre

En la postal se la ve a la modelo sosteniendo su incipiente pancita junto su a su pareja y Valentino, Constantino y Benedicto, hijos del matrimonio de López con Nara, a pura felicidad.

La realidad es que la noticia fue muy bien guardada hasta ahora, quizás esperando a que se cumplan los primeros tres meses de gestación que aconsejan los médicos, y pasado ese período de rigor lo anunciaron con bombos y platillos.

Ahora habrá que esperar a que tanto Christiansson como López muestren con el correr de las semanas cómo va creciendo la pancita y revelen el sexo del hermanito o hermanita de Elle, que el próximo 31 de marzo cumplirá dos años. ¡Felicidades!

Thank you to everyone for coming!Elle’s & Maxi’s party would not have been the same without you And those who couldn’t make it, you were missed .#birthdayparty #1yearbirthday #40thbirthdayparty.jpg