El sorpresivo anuncio de Mina Bonino y Fede Valverde, que conmovió a todos

En un reciente posteo en dicha red social, la mujer del jugador confirmó el nacimiento de Bautista. “El amor que das es el mismo que le trasmitimos a nuestros hijos, y por eso hicimos todo bien”, escribió y compartió una imagen de Fede con el niño.

En la misma publicación, Mina colgó una foto de Benicio, de 3 años, dándole un beso al bebé. "Los amo mucho", exclamó el futbolista en los comentarios, feliz por este hermoso presente.

La tajante respuesta de Mina Bonino a Alex Baena tras el escándalo con Federico Valverde: "El límite llega hasta..."

Hace unos meses se desató un tremendo escándalo en la Liga Española de fútbol que tuvo como protagonistas a Federico Valverde, futbolista del Real Madrid, y Alex Baena, del club Villarreal.

El mediocampista uruguayo le pegó a su colega a la salida de los vestuarios del Estadio Bernabéu porque se burló de los problemas que pasó Mina Bonino durante su segundo embarazo.

“Llora por tu hijo, que no va a nacer”, es la frase que le adjudican a Baena que le habría dicho a Valverde durante el partido y que motivó la furia del uruguayo, quien lo esperó a la salida y le dio un golpe en el pómulo.

Baena publicó un comunicado desde sus redes sociales y desmintió haber dicho semejante frase a su colega: “El pasado sábado fui agredido por un compañero de profesión. Tras el suceso, salieron a la luz unas declaraciones presuntamente realizadas por su entorno, en el que se decía que había deseado el dolor de un familiar. Como no puede ser de otra forma, no se ha publicado ninguna evidencia que pruebe los hechos que se me imputan”, comenzó.

Y cerró: “En el día de ayer denuncié el caso ante la policía. Dejemos que la justicia haga su trabajo. Ahora mi único objetivo es centrarme en mi profesión y ayudar a mi club a cumplir sus objetivos”.