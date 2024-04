Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo reconciliados: el video juntos que lo confirma

El cantante fue visto con la hermana de Dalma en su auto, en pleno centro de la zona de Banfield, según imágenes y datos que publicó el periodista Gustavo Méndez en su cuenta de Instagram.

“Ayer a las 16:38, se los vio a Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona circular con el mercho del ex jugador por Avenida Alsina y Maipú en Banfield. Hasta que se detuvieron”, detalló el panelista de espectáculos.

Y añadió: “Osvaldo descendió del auto y entró en un local con su típico sombrero de cowboy (un Mercedes Benz y un sombrero, como para que alguien no ponga el ojo ahí)".

“Giannina se quedó (me cuenta la fuente) recluida en el mercho, pegada a la ventanilla, como para que nadie la reconozca. Para ser aún más precisos, Daniel Osvaldo ingresó unos 10 minutos en esta escribanía de su barrio”, siguió aportando datos.

“Momento en el que Gianinna espera a Osvaldo en el mercho, pleno centro de Banfield”, cerró el periodista con el video que confirma la reconciliación de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo.

Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona cada vez más cerca: el gesto que lo comprueba

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo tuvieron un intenso romance que comenzó en el 2021 y con algunas idas y vueltas en el medio terminó de forma abrupta en noviembre del 2023.

Si bien nunca confirmaron los motivos de esta decisión, ambos siguieron sus caminos y el ex futbolista comenzó un nuevo vinculo amoroso con la periodista Daniela Ballester.

Sin embargo, esta pareja también llegó a su fin y tras confesar que estaba en un difícil momento de su vida por problemas de depresión y adicciones, en los últimos días el musico comenzó a tener acercamientos con su ex, la hija de Diego Maradona.

"El Dani Stone volviendo al ataque! Si fuera amiga de La Giani le diría amiga por favor no", escribió @gossipeame junto a una captura de un like del ex futbolista en una foto de Gianinna.

Además, Osvaldo hizo un posteo en sus historias que no pasó desapercibido. "La put... madre como extraño al Diego", expresó y fue relacionado inmediatamente a su ex novia.