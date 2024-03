El emotivo reencuentro de Carlos Perciavalle y Antonio Gasalla: las fotos

Carlos Perciavalle Antonio Gasalla (2).jpg

El periodista Marcelo Polino, que está siempre pendiente de la salud de Antonio Gasalla, y va a visitarlo seguido, y el hermano del humorista, Carlos, que supervisa todo lo referido a la atención médica, también estuvieron en el lugar.

“Se sonrió muchas veces, está grave, pero está muy bien cuidado. Tiene esa capacidad enorme para recibir amor, a pesar de su enorme timidez de toda su vida, lo conozco desde que éramos chicos. Lo vi muy bien”, expresó el artista uruguayo tras su visita.

Antonio Gasalla fue diagnosticado con demencia senil progresiva. Por eso necesita de permanente asistencia médica. Lo más triste para sus allegados es saber que, poco a poco, el talentoso cómico va perdiendo los recuerdos de su extensa carrera.

Recordemos que Perciavalle se encuentra en el país y debutó en Calle Corrientes con un espectáculo que repasa sus memorables momentos en la televisión y el teatro.

Junto a su esposo Jimmy Castillo en el escenario y con la magia intacta Carlos recuerda en el show al gran Antonio Gasalla momento de emoción y donde hay una vuelta al tiempo atrás desde los inicios y donde las críticas fueron la base de sus carcajadas.

Crédito: RS Fotos.

Marcelo Polino dio detalles de la salud de Antonio Gasalla y un dato que lo entristeció

En una nota con Pronto, el periodista Marcelo Polino reveló cómo se encuentra el actor y humorista Antonio Gasalla, que está internado en un centro especializado luego de haber sido diagnosticado con demencia senil progresiva.

"Nunca le tuve miedo a la muerte pero sí me da mucho miedo el deterioro físico y mental. Tengo casos muy cercanos de amistades, conocidos y no, y el más notorio es el de Antonio Gasalla, que para mí es como mi familia. Ver su deterioro cognitivo a mí me parte", contó el jurado del Bailando.

Polino expresó que le genera mucha tristeza el cuadro que afecta a Gasalla. "Ahí pienso: 'Si la mente más brillante que conocí en este medio está así, Dios mío'. Nadie está ajeno a escapar de eso. Ese tema me preocupa y me da miedo porque no podés controlarlo ni preverlo. No es que hacés una dieta o tomás tal cosa y ya. Las enfermedades cognitivas avanzan y son imparables e inmanejables. Me entristece el tema", agregó.

El periodista afirmó que no lo puede ver con la frecuencia con la cual le gustaría: "Lo veo, sí, pero no con la frecuencia con la que quisiera porque hay que pedir permiso al juez ya que está en curatela. La curatela es cuando un juez se hace cargo de tus bienes y viene a ser como tu tutor. Está internado en un centro de recuperación porque él estaba muy deteriorado físicamente".

Por último, Polino relató cómo fue la última vez que lo vio. "Hará más de un mes. No me reconoció; muy poco... Le llevé el Martín Fierro cuando me autorizaron a hacerlo porque antes lo evaluaron emocionalmente y cuando me dieron el ok, fuimos con la familia, le di el premio y le mostré el video de Susana Giménez recibiéndolo. 'Te lo manda Susana', le dije y él respondió: 'Mirá a Susana, Mirtha…'. No sé si entendió del todo que era el Martín Fierro. Veía una fiesta en el video pero no tenía real noción de todo. Hablé un ratito y fue muy movilizador".