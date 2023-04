La tajante respuesta de Mina Bonino a Alex Baena tras el escándalo con Federico Valverde: "El límite llega hasta..."

“Llora por tu hijo, que no va a nacer”, es la frase que le adjudican a Baena que le habría dicho a Valverde durante el partido y que motivó la furia del uruguayo, quien lo esperó a la salida y le dio un golpe en el pómulo.

baena valverde.jpg

Baena publicó un comunicado desde sus redes sociales y desmintió haber dicho semejante frase a su colega: “El pasado sábado fui agredido por un compañero de profesión. Tras el suceso, salieron a la luz unas declaraciones presuntamente realizadas por su entorno, en el que se decía que había deseado el dolor de un familiar. Como no puede ser de otra forma, no se ha publicado ninguna evidencia que pruebe los hechos que se me imputan”, comenzó.

Y cerró: “En el día de ayer denuncié el caso ante la policía. Dejemos que la justicia haga su trabajo. Ahora mi único objetivo es centrarme en mi profesión y ayudar a mi club a cumplir sus objetivos”.

mina bonino fede valverde.jpg

Lo cierto es que en este contexto, Mina Bonino se refirió vía Twitter a lo ocurrido con su marido y Alex Baena ante las noticias que veía y fue contundente: "Tengo que salir a dar yo explicaciones de cuando me dijeron que mi embarazo no podía continuar? Nos callamos casi dos meses esperando los resultados para saber si podíamos continuar o no teniendo ya CINCO meses de gestación", comenzó.

"Es lo último que voy a poner. Pero para mi es una tortura revivir esto y poner en tela de juicio fechas y noticias. Pero ya era de carácter público que algo sucedía con mi embarazo", siguió la madre de Benicio, de tres años.

"Imaginate que cuando tenés 14 semanas de embarazo te dicen que tu hijo no va a nacer, que viene con una trisomia incompatible con la vida, que podes tomar la opción de interrumpir el embarazo o esperar las pruebas invasivas donde los resultados tardan más de un mes…", remarcó la periodista.

Y comentó: "Hay límites. Y el límite llega hasta el dolor directo que pueda ocasionar alguien. Y no soy vocera de nadie. Transmito MI dolor y si hay alguien que hoy no sale a hablar es porque no quiere revivir de nuevo lo que paso, y por el contrario, desea terminar con esto cuanto antes".

"La familia siempre está por delante de todo. Y siempre lo dije, el fútbol es lo menos importante de las cosas más importantes. Nuestra recompensa es que el embarazo siga bien y JAMÁS nos aprovecharíamos de una situación así. Gracias por entender", finalizó Mina Bonino.

mina bonino fede valverde 2.jpg

Así se retiraba Alex Baena del vestuario tras la agresión de Federico Valverde

El futbolista del Villarreal, Alex Baena, se retiró el estadio Bernabeu con el pómulo hinchado después de que Federico Valverde lo fue a buscar a los vestuarios tras la polémica durante el partido y lo que le habría dicho su colega sobre su mujer y su hijo en gestación.

Video: El Chiringuito.