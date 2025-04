Lizy Tagliani aclaró qué pasó tras el terrible ataque de furia con su producción: "El estado este..."

"¿Dónde está el pibe este Alejandro, el productor, o vos nene, Lautaro? A ver, ¿Qué entienden ustedes porque la Peluquería funciona en paralelo? Que lo hablamos 700 veces", dijo con seriedad Lizy Tagliani.

Ante la respuesta que le dio un integrante de su producción, la humorista marcó contundente: "No, no, las dos cosas en paralelo. Lo hablamos 700 veces. Para qué pierdo todos los días de mi vida media hora para charlar al pe..?".

Lo cierto es que a la salida de Olga, ante las cámaras de Intrusos, América Tv, Lizy Tagliani explicó qué fue lo que pasó y reconoció no estar pasando su mejor momento.

"Siempre boludeamos así pero como yo no estoy pasando un buen momento se ve que no se entendió, está todo más que bien", indicó la conductora.

"Para mí es por el estado este que estoy pasando. Si lo ven, siempre hacemos lo mismo", dijo sobre su cruce con la producción.

Consulta por la fecha del 7 de mayo donde termina el secreto de sumario en la denuncia de Viviana Canosa, Lizy comentó: "Estoy tranquila, todos los abogados. Dios quiera que salga todo a la luz".

Y añadió sobre su estado de ánimo: "Sigo muy triste y muy angustiada. Lo que más sufro es no poder ser yo y no hablar como siempre, son temas muy difíciles y que me incomodan".

El ataque de furia y reto al aire de Lizy Tagliani a sus productores: "¡Date cuenta!"

Se observó un incómodo momento en la transmisión de Olga en el programa de Lizy Tagliani cuando la conductora se enojó con su producción y los retó al aire.

La humorista se despachó contra uno de los operadores y productores marcando que no había salido algo como lo habían pautado previamente.

"Que mientras vos cortas el pelo, acá se desarrolla algún contenido", le contestó un integrante de la producción quien tomó la voz. Y Lizy retrucó picante: "¿Y dónde mie... estoy apareciendo yo cortando el pelo?".

"Vamos y volvemos, las imágenes de lo que está pasando allá y acá", comentó el productor sobre la idea que se había consensuado para el aire.

"Hoy lo tendríamos que haber hecho, no a partir de ahora nene, date cuenta", cerró polémica la conductora enojada con su producción de Olga.

"Hoy lo tendríamos que haber hecho, no a partir de ahora nene, date cuenta", cerró polémica la conductora enojada con su producción de Olga.

