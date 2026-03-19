Escándalo total en Gran Hermano: detectaron un complot masivo y el Big tomó una decisión tajante

Las conversaciones cruzadas, los acuerdos implícitos y las estrategias compartidas terminaron configurando un escenario que el Big consideró inaceptable. Y cuando llegó el momento de comunicar la decisión, no hubo lugar para dudas.

Consecuentemente, la voz de Gran Hermano irrumpió en la casa con un mensaje contundente: “El voto es secreto y está prohibido. Para quienes aún tienen dudas, el complot es un pacto entre dos o más jugadores para votar a otros compañeros. En las primeras semanas vi charlas al límite del reglamento y como eran los primeros días, decidí no penalizarlo. Pero lo que vi en las últimas horas no respeta el espíritu del juego”.

El silencio se apoderó de todos. Nadie sabía exactamente qué iba a pasar, pero la resolución superó cualquier expectativa.

“Todos los votos quedan anulados. Quedan sin efecto todas las nominaciones, por lo tanto, todos los participantes vuelve a tener 0 votos. Como medida de ejemplo, les comunico lo siguiente: todos los participantes, absolutamente todos, a partir de este momento están nominados. Sin excepción, vos también, Manuel, que perdés el liderazgo y el beneficio de la inmunidad”, dijo Gran Hermano.

La casa quedó completamente en shock. De un momento a otro, el juego cambió por completo: no hubo estrategia que valiera ni liderazgo que protegiera. Todos, sin excepción, pasaron a estar en riesgo.

Ya en el afuera, Del Moro redobló la advertencia y dejó en claro que esto podría no quedar acá. Las sanciones, explicó, podrían endurecerse en el futuro e incluso impactar en el presupuesto semanal destinado a la comida.

Así, lo que empezó como una simple gala de nominación terminó en un escándalo total que expuso las tensiones internas y dejó a todos los jugadores en la cuerda floja. En Gran Hermano, las reglas están más vivas que nunca y el que se equivoca, lo paga caro.

Embed

Por qué discutieron Sol Abraham y Emanuel Di Gioia en la casa de Gran Hermano Generación Dorada

Solange Abraham discutió con Emanuel Di Gioia y también tuvo un intercambio áspero de palabras con Eduardo Carrera en la tarde del miércoles 18 de marzo, lo cual complica el panorama del grupo “de los ex” dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

Sol estaba repasando su conflicto con Nazareno Pompei por el festejo de la eliminación de Nicolás Sícaro, y le dejó en claro a Ema que ella se toma bien las críticas de Eduardo y no así las suyas.

Emanuel le explicó a Solange que su planteo fue antes de que Manuel Ibero ganara la prueba del líder y que hubo un cambio de parecer en ella con respecto a la estrategia que tenían de desparramar información falsa por toda la casa.

“Acá somos un equipo. Somos 4. Si te decimos que algo nos parece mal, vos lo hacés igual. Lo de ‘matar o morir’ lo dijiste 17 veces”, le recriminó Ema a Sol sobre el grupo que conforman junto con Edu y Cinzia Francischiello.

Solange sostuvo que “no quiso hacer otras cosas” y afirmó que confundió a los rivales del grupo con la presunta realización de la nominación espontánea. “A mí me molesta la acumulación de estas actitudes. Yo te estoy hablando bien, no voy a permitir ni ‘boluda’ o lo otro”, le contestó Sol a Emanuel.

Eduardo les llamó la atención a sus aliados porque algunos jugadores salieron al patio y notaron que ellos estaban discutiendo, algo que obviamente si se corre el rumor podría jugarles en contra.

Emanuel y Eduardo insistieron en que tenían que “ser invisibles hasta la nominación”, pero Sol no coincidió porque cree que “ella ya está en placa porque la odian”. “Solo estamos tratando de que se les escape algún voto a otra persona”, enfatizó Ema.

“Yo creo que no tenemos que quedar como que tenés miedo, ese es el peor error”, continuó Solange, pero sus compañeros de grupo continuaron expresando preocupación porque ellos no pueden nominar a causa de la decisión de Manu, líder de la semana, y que quieren la mayor cantidad de gente en placa.

La discusión quedó en buenos términos dentro de todo lo que se dijeron, aunque Solange le fue clara a Emanuel sobre que nunca más trate de frenarla en medio de algún vivo con Santiago del Moro cuando están confrontando con otros.

“Nunca gana el que está en un grupo con todos”, sostuvo Sol. “Vos estás confundida, yo solo quiero que seamos nosotros cuatro”, respondió Ema.