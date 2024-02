Facundo, el hijo de Carlín Calvo, reveló la cuenta pendiente que le quedó con su padre

En la charla, Facundo, quien es actor, compartió que el humor es una característica que lo une mucho a su padre a la hora de la actuación, vocación que heredó.

Embed

“Creo que tengo el timing de la comedia que él tenía (Carlín) es lo que me sale naturalmente y que me siento bien”, explicó Facundo. Y el conductor le preguntó a si su padre lo vio alguna vez actuar y él sorprendió con su respuesta.

“No, es re loco, ni en el colegio tampoco. Me hubiera gustado que me vea, obvio, hubiera sido muy lindo para ver qué me dice, si le gustó o no le gustó. Y también para que directamente me vea actuar”, señaló Facundo Calvo.

Y explicó sobre la enfermedad con la que luchó mucho tiempo su padre: "Fue difícil crecer con el problema de salud de papá. Después de los 10 años, hubo momentos más lindos y más feos".

facundo calvo.jpg

La muerte de Carlín Calvo: Los ACV que lo complicaron durante los últimos años

Carlín Calvo falleció el 11 de diciembre de 2020 a los 67 años luego de atravesar un estado de salud delicado luego de dos ACV y problemas en la motricidad y el habla.

El querido actor se encontraba internado en un centro de cuidados intensivos por decisión de la familia para que pueda estar bajo seguimiento médico constante.

Calvo sufrió dos accidentes cerebro vasculares (ACV) que padeció en marzo de 1999 y luego en octubre de 2010. Siempre estuvo acompañado por Carina Galucci, su gran amor, de quien se separó hace un tiempo pero que nunca dejó de estar cerca de él. Tuvieron dos hijos: Facundo y Abril.

Sus amigos más cercanos del medio también lo ayudaron y acompañaron en sus últimos años de vida cuando su salud se había complicado bastante.