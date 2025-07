Se conocieron detalles de la adicción de Benjamín Vicuña: "Está en..."

Ahí, Yanina mencionó que “en Chile hablan de la adicción sexual". Y sumó: "Pero no creo que vaya al baño a cog… en un evento y vuelva”. “Sí, eso sí puede ser”, remarcó Martino. Entonces, Ximena Capristo opinó: “Eso puede ser porque ella no dijo qué era”.

“Generalmente cuando uno está en ese tema, ¿viste? Te cuesta cumplir con las normas. Por eso él está tan devastado”, cerró la presentadora, sin confiar del todo en las versiones que circulan desde el país vecino.

Triste y solo: así encontraron a Benjamín Vicuña tras el nuevo escándalo con la China Suárez

En Intrusos (América TV), el equipo del programa fue en busca de la palabra de Benjamín Vicuña tras el explosivo mensaje que publicó la China Suárez, donde lo acusó de ser un mal padre y mencionó supuestas “adicciones”.

El periodista Alejandro Guatti relató que intentó acercarse al actor para obtener su versión, pero Vicuña prefirió no hablar. "Cuando se percata de nuestra presencia, pide disculpas y aclara que no va a hacer ningún tipo de declaración. Por el momento, Benjamín se llamó a silencio", señaló el cronista.

El actor chileno atravesó momentos de gran angustia, ya que mientras su ex se encontraba en Turquía, desconocía el paradero de sus hijos, Amancio y Magnolia. Más tarde, la China compartió una foto de los niños almorzando con su abuela, dejando en claro que estaban bien cuidados. "La mejor familia que podría haberme tocado", escribió la actriz, agradeciendo el respaldo que recibe mientras acompaña a Icardi en Estambul.

Días antes, la China Suárez había lanzado un durísimo posteo en su cuenta de Instagram, donde apuntó directamente contra Vicuña, acusándolo de abandono y de tener serios problemas personales. "El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba 'de gira'. El papá del año, que en 7 años nunca pudo llevarlos de viaje (excepto a Chile) porque 'era mucha plata'. El papá del año, que lleva a su hija a una comida/fiesta para la fotito en Instagram pero se lo pasa encerrado en el baño con sus adicciones", expresó.