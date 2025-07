Un amigo de Benjamín Vicuña defendió al actor y hundió a la China Suárez

china suarez

"Es un tipazo. Cuando lo veo con los chicos, es un padrazo. Es muy sensible, responsable y serio con sus cosas 'el chileno', lo quiero un montón", explicó. Y agregó sobre el vínculo que tiene con sus ex parejas: "Es un señor. Lo que él quiere es llevarse bien sus hijos y mujeres, estar en una buena relación. No tiene otra historia"