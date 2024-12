Guido Süller reveló detalles del emprendimiento que le hizo ganar millones

Embed

"En un momento te denunciaron por las meriendas.... ¡cobrabas para participar de un sorteo!", bromeó Ángel, al escuchar el "emprendimiento" de Guido. "¿Por qué me iban a denunciar? Yo cobraba porque era una rifa. Cobraba 10 mil pesos cada rifa. Y los que ganaban compartían la merienda conmigo", detalló.

El mediático señaló que la iniciativa fue un verdadero éxito. "Era un meet & greet conmigo.... como hacen las grandes estrellas", remató.

Feroz descargo de Guido Süller tras ser desvinculado de Luzu TV: "Dolió"

Los medios de comunicación se preparan para la programación del 2025 y los canales de streaming de no son la excepción. En medio de estos cambios, algunos muy polémicos, se supo a través de Ángel de Brito que Guido Süller fue desvinculado del programa Patria y Familia en Luzu TV.

Bajo este contexto, el mediático habló en un móvil con A la Tarde (América) y dio su versión de la situación, visiblemente indignado. "Me enteré por las redes que estaba desvinculado del proyecto de verano de hacer Patria y Familia en Pinamar, por ahora eso solo", reconoció.

“Ingenuamente yo le agradecí, le dije feliz año y después cuando me empezó a llamar la prensa ahí me di cuenta que no me querían en el programa. No sé qué fue lo que pasó, siempre generé contenido, no soy una planta como otros”, siguió sobre su charla con Nico Occhiato.

Además, supo que fue reemplazado por la influencer Julieta Castro y explicó: “En la foto que estaba yo me sacaron y pusieron a Juli Castro, yo no sabía nada, eso dolió. Hubiese estado bueno que me lo comuniquen y con un poco más de respeto”.

“No voy a hablar mal de ningún compañero, sigo con la ilusión de que me vuelvan a llamar”, aseguró dejando en claro sus ganas de tener una charla y continuar en el programa.