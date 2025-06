Fabián Rossi iría al polémico "pabellón de los famosos" con Elías Piccirillo: los detalles

“Hay un pabellón mediático, es el módulo 1 y es el pabellón K, de casualidad, y ahí se agrupan los ladrones de guante blanco, no son presos peligrosos ni violentos”, explicó el Candalaft.

Y siguió: “En la celda 5 está Piccirillo, en la 6 está Ricardo Raúl Jaime, quien está detenido y condenado por la tragedia de Once”. Además, el panelista remarcó: "Son celdas individuales que adentro tienen una parte que vendría a ser un baño, tienen una cama, un armario y nada más".

Por su parte, el abogado Alejandro Cipolla agregó: “Hace poquito hubo un habeas Corpus que fue concedido a Rossi y a todos los que están en ese pabellón y surgió que el pabellón no es habitable, tiene fugas, está todo roto”.

“El problema de estas personas es su caudal de dinero y si los llevás a otro pabellón corren riesgo de que otros presos los secuestren y pidan dinero”, relató el letrado.

Embed

El impactante audio de Elías Piccirillo desde la cárcel y una profunda confesión sobre Jésica Cirio

Elías Piccirillo rompió el silencio en DDM (América TV) y habló por primera vez desde el Penal de Ezeiza, donde se encuentra detenido desde el 20 de marzo de 2025.

El ex esposo de Jésica Cirio fue detenido en El Yacht, un exclusivo complejo ubicado en Nordelta, partido de Tigre, luego de ser denunciado por Francisco José Hauqué. De acuerdo con la denuncia, Hauqué lo acusa de haberle armado una causa en complicidad con un grupo de policías, plantándole estupefacientes y armas en su vehículo. Según el denunciante, esta maniobra habría tenido como fin evitar el pago de una deuda de seis millones de dólares que Piccirillo presuntamente mantiene con él.

Embed

Desde su lugar de detención, Piccirillo expresó: "Quiero agradecerles por seguir el caso de cerca, por cómo se fueron desarrollando los acontecimientos. Realmente, estoy viviendo una pesadilla. Nunca me imaginé estar en una situación así. Estoy privado de mi libertad siendo una persona inocente; es una situación muy abrumadora. No son momentos fáciles y es algo que te perturba psicológicamente. No se lo deseo a nadie. Las horas acá, y los momentos, se vuelven interminables".

Y agregó: "El doctor Fernando Sicilia, que está en representación mía, está dejando su vida. Está peleando con todo, y confío en que podrá esclarecer esta situación más temprano que tarde. Desde que se inició la causa, estamos codo a codo con el doctor Fernando, a quien le agradezco enormemente".

Piccirillo consideró importante aclarar que Jésica no gestionó a su abogado. "Jésica no me puso el abogado. Eso es un tema familiar. No digan cosas que no son", enfatizó.

Al finalizar, el ex de la modelo y conductora se refirió a un deseo pendiente que tenían. "Es cierto lo del bebé que queríamos tener. Era un plan en común", concluyó.