La estremecedora experiencia paranormal de Gimena Accardi tras la muerte de su madre: "Fue muy fuerte"

La madre de Gimena Accardi murió por un cáncer fulminante en tan solo cinco meses. "Vi mis padres enfermos acompañándolos todos los días", recordó.

“Mi mamá se enfermó muy rápidamente, un cáncer fulminante, se murió a los 5 meses. Una persona muy joven, muy divina, muy espectacular y fue muy fuerte porque fue un shock”, aseguró la actriz.

Sobre ese difícil momento y la vida en sí, la artista analizó: “En la vida no tenemos certezas de nada. La única certeza que tenemos es que vamos a morir y así y todo, nadie nos habla de la muerte y de ‘amigarse’ con esa idea, creo que es el trabajo que hice al enfrentarme de tan chica con una muerte tan cercana, con mi mamá. Yo era su hija única, su hija deseada, la luz de sus ojos”.

“Cuando murió mi mamá estuve muy conectada con ella post mortem y eso fue muy fuerte. No me había pasado nunca”, afirmó Gimena Accardi sobre cómo seguía vinculada a su mamá pese a no tenerla a su lado.

“Desde el primer día la soñé, me habló en sueños, eso es como lo más normal, lo más lógico y lo que le suele pasar a muchas personas”, recordó.

Ahí, Gimena Accardi contó que en ese momento estaba de novia con un joven cuya familia era médium y comentó cómo la ayudó a conectarse con su madre ya fallecida.

“Él me lo explicó, me lo contó, en una segunda o tercera cita y después de unos meses, nos pusimos de novios y mi mamá se presentó en su casa, a hablarle a su hermano. Su hermano me dijo ‘che, está tu mamá, que te quiere decir cosas’”, explicó.

“A partir de ahí se abrió una puerta donde yo conectaba con ella y hablaba con ella y me decía cosas que iban a pasar, como ‘guarda con esto’, ‘cuidado con esto’, ‘decile a papá tal cosa’, y ahí dije ‘ah okey, recontra están acá. Hay que hablarles y hay que recordarlos”, finalizó la esposa de Nicolás Vázquez.

gimena accardi.jpg

Las fotos de la escapada romántica de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi lejos de la ciudad

Con el correr de los años la pareja de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez se muestran cada vez más enamorados y como siempre, muy comprometidos con sus carreras profesionales.

Actualmente, ella se encuentra protagonizando la obra En Otras Palabras, mientras que él continúa con el clásico Tootsie y se prepara para la obra de Rocky, que será estrenada a mitad del 2025.

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi vacaciones

En medio de sus carreras artísticas, parece que la pareja de actores encontró unos días de descanso y decidieron aprovecharlo de la mejor manera, con una escapada romántica a la playa Arenas Verdes, ubicada en Lobería, Provincia de Buenos Aires.

"4 días de recarga. Se vienen las últimas funciones! Muy agradecido y emocionado por todo lo vivido", escribió el actor con una serie de postales de ambos en la playa, además de un tierno reel con los mejores momentos.

Por su parte, Gime mostró el increíble día de spa que disfrutaron y luego también hizo selección de sus fotos favoritas. "Mañana ya volvemos al teatro pero recargamos pilas mirando el mar", expresó.