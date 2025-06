El lado oscuro de Priscila Crivocapich, la nueva novia de Roberto García Moritán

Acto seguido, la panelista Majo Martino le mostró el teléfono a la presentadora para que leyera lo que le había revelado una fuente. "Se mueve por atrás de todo el mundo", leyó Yanina y agregó picante: "Por ahí es parecida a Moritán, por eso se llevan bien".

Y continuó: "Vos le contás de un laburo y ella empieza a operar por atrás y ese laburo, para ella. Por ahí es donde te puentea y te saca los laburos".

Instantes después, Yanina acotó: "Lo que me llama la atención es que me hablaron productores del streaming. Me llamó todo el mundo".

Embed

Afirman que Roberto García Moritán está de novio: quién es la modelo que lo conquistó

Yanina Latorre reveló este viernes una bomba: en su programa Sálvese Quien Pueda (América TV) aseguró que Roberto García Moritán estaría nuevamente en pareja tras separarse escandalosamente de Carolina “Pampita” Ardohain, con quien tiene a su pequeña Ana.

“Roberto García Moritán está de novio hace un mes y medio o dos, y ya se muestran, van a eventos, van juntos a comer a casas de amigos, la vieron en el edificio de él, los vecinos los ven todo el tiempo, con Priscila Crivocapich”, arrancó diciendo la conductora.

“Tuvo su primer marido, que era un empresario, se llama Leandro y era uno de los directivos de Multitalent. Después se separó de él hace muchos años. Estuvo de novia con el Rifle Varela y con el político, Martín Menem”, sumó.

Embed

Yanina continuó dando detalles de la nueva novia de Roberto García Moritán. “Los compañeros de Telefe la odian. Dicen que maltrata productores, que tiene ínfulas de Susana Giménez, que no le gusta trabajar con mujeres, solamente con hombres. Dicen que se hace la diva”, agregó la presentadora.

“Ella es odiada, mala compañera. Yo entrenaba con ella. Fue novia de un jugador de básquet. Yo siempre la mejor y un día apareció con El Rifle”, dijo Pía Marcollese, ex del periodista deportivo.