Santi Maratea habló como nunca de Guillermina Valdés y confesó lo que todos esperaban

“Me van a preguntar por Guille toda la vida. Es una linda mujer y estuve muy enamorado”, dijo sin vueltas el influencer quien había salido a comer con un amigo.

Y agregó sobre Guillermina Valdés: “Siempre que la veo, me encanta verla. Siempre que la veo, algo me llevo, es siempre una enseñanza, no sé, algo siempre me enseña, alguna frase o algo".

"Tuvimos algo. Estoy muy agradecido de haberla conocido y que me haya abierto la puerta de su casa y de su corazón, y compartir una historia con ella. Nos queremos muchísimo", reconoció Santi Maratea.

"Yo creo que están para volver", observó la conductora Marcela Tauro tras las emotivas declaraciones del influencer sobre Guillermina Valdés.

Guillermina Valdés confesó por primera vez qué pasó con Santi Maratea: "Tuve..."

Hace un tiempo se instaló de una historia pasada entre Guillermina Valdés y Santi Maratea, algo que causó gran sorpresa en el mundo del espectáculo.

Unas recientes declaraciones de un integrante de Luzu Tv, quien comentó que vio a la modelo con el influencer en un restaurante, reavivaron aquella historia. "El otro día fui a comer con Guillermina Valdés y Santi Maratea", se contó al aire.

En ese contexto, sorpresivamente la propia Guillermina Valdés salió a aclarar esos trascendidos y lejos de jugar al misterio confirmó qué pasó entre ellos y cuándo.

"Es una aclaración que siento necesaria, tuve algo con Santi, sí. A finales del 2022", indicó la modelo desde sus historias de Instagram agregando el emoji de un corazón.

Y agregó sobre la buena onda que hoy mantienen en modo amistad tras aquel vínculo sentimental: "Luego fuimos y somos amigos y espero que lo sigamos siendo por mucho tiempo más porque lo quiero mucho", sumó.

En otro mensaje, Guillermina explicó a modo de reflexión sobre los vínculos: "Las relaciones se transforman y pueden mutar. Valoro mucho esas posibilidades que nos da la vida. Las celebro y las recomiendo".

Así, Guillermina Valdés dio por terminado los rumores con Maratea y finalmente confirmó que existió algo entre ellos a fines de 2022 luego de su separación de Marcelo Tinelli.