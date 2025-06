El oscuro pasado sentimental de Hakimi, el jugador del PSG que habría flechado a Wanda Nara

La causa, que está abierta desde 2023, fue el detonante del final de su matrimonio con la actriz española Hiba Abouk, madre de sus dos hijos. Se habían casado en 2020, pero el desenlace fue explosivo: en pleno juicio por la separación, ella descubrió un detalle insólito sobre la división de bienes.

Abouk no pudo reclamar la mitad del patrimonio porque Hakimi había puesto todos sus bienes a nombre de su madre. “Desde pequeño he tenido dinero y yo no podía manejarlo al ser menor de edad, entonces era mi madre quien lo gestionaba”, se justificó el futbolista. Incluso su sueldo del PSG se transfiere directamente a la cuenta bancaria de su mamá.

Una vez más, fue Yanina Latorre quien reveló el detrás de escena de la presencia de Wanda en Múnich durante los festejos del PSG. “Wanda estaba grabando para MTV en Italia. Le mandaron avión, reserva de hotel y entrada al estadio (que es casi imposible de conseguir). Alguien del PSG”, contó.

Después de que Yanina sugiriera que ese “alguien” sería Hakimi, Wanda y una amiga reforzaron la teoría: la empresaria compartió en sus redes un video desde el estadio, confirmando su presencia. Y su amiga publicó imágenes desde la tribuna enfocando... justo a él, al marroquí.

Wanda Nara vivió un incómodo momento en el Bailando de Italia: el recuerdo de Icardi y el reproche por lo que cobró

Ya es sabido que Wanda Nara no da puntada sin hilo a la hora de facturar. Es por eso que luego de presentarse en los tribunales de Milán para dirimir su divorcio de Mauro Icardi, la rubia viajó a Roma para participar de una emisión especial del Bailando italiano por los 20 años del programa.

Lo cierto es que este viernes 30 de mayo se enfrentaron ocho parejas ganadoras de ediciones anteriores, y Wanda -que se coronó campeona en 2023- terminó ganando junto a su bailarín Yovanny Moreta Felis tras su performance.

Con una samba brasileña, Nara acompañó a Yovanny quien deslumbró con su despliegue, al tiempo que Wanda acompañó con su presencia y natural carisma a pesar de su escaso lucimiento en la pista.

Así las cosas, a la hora de recibir la devolución del jurado, Wanda Nara no la pasó nada bien. Ocurre que el jurado la cuestionó severamente. En primer lugar la molestia vino porque recién se presentó a ensayar el día anterior, algo que se notó a la hora de bailar, a pesar de la importantísima suma en euros que cobró.

“Te pagamos para venir, y viniste dos días antes”, le reclamaron a lo que Wanda se excusó argumentando que "estaba con el divorcio en Milán". Fue allí que también deslizó que su trofeo anterior lo perdió justamente en el divorcio, momento en el que un integrante del jurado disparó picante “Está quien no ve la copa, y está quien no ve a los hijos (claramente por Mauro Icardi)”.