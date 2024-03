Gisela Bernal reveló si su hijo Ian se enteró del tremendo conflicto que tuvo con Ariel Diwan

gisela bernal ian 1.jpg

“No mira ni pregunta (su hijo). Su enfoque está en otras cosas, más de su edad, lo cual me pone muy contenta. Todo ya está charlado, porque hemos hablado de todo, de repente me doy cuenta de que no lo necesita. Y si tiene inquietudes, viene, me plantea el tema y lo conversamos”, aseguró Gisela Bernal al respecto.

Y además aseguró que, si hijo en algún momento lo requiere, está dispuesta a despejarle todo tipo de dudas sobre lo que sucedió por aquel entonces y sus orígenes.

“Siempre estoy y no tengo ningún drama en charlar lo que sea. Tenemos ese vínculo de diálogo desde siempre. Somos tan pegotes, que nos tenemos siempre e incondicionalmente. Si bien mi mamá está siempre presente, Ian y yo somos una sola cosa, como un bloque”, explicó la bailarina.

Gisela Bernal presentó a su nuevo novio italiano de 23 años

Gisela Bernal vive un gran presente personal. La bailarina presentó a su nuevo novio italiano de 23 años, Carlo, en una nota a solas con Intrusos, América Tv.

“¿Sabías hablar español cuando llegaste o no?”, le preguntó el notero y él contestó: “No, cuando llegué no hablaba nada español, lo aprendí acá con el tiempo, escuchándolo todos los días”.

“Habla bien, viste... un poquito le enseñé”, comentó la bailarina y él dijo: “Y me pide que yo le enseñe italiano. Le dije que si quería podía ir a visitarme a Italia”.

“¿Hace cuánto salen, un mes y medio, dos?”, consultó Pablo Layus y ellos respondieron: “Sí, por ahí, más o menos. Nos estamos conociendo, buena onda”.

“¿Cómo llamaríamos a su relación? ¿Le apostamos una ficha a este vínculo?”, insistió el cronista y Bernal comentó: “Sí, obvio, yo estoy re contenta, te puede sorprender la vida... él es un divino total”.

En medio de la nota, Pablo Layus le preguntó a Carlo, oriundo de Lago di Garda, si está enamorado de Gisela Bernal y su reacción dio que hablar.

“¿Estás enamorado?”, le consultó el movilero y él joven le contestó: “Uy, qué pregunta, es un montón, pero soy feliz. Yo la estoy pasando muy bien”.