Internaron a Sofía Pachano en medio de sus vacaciones en Tokio

“Algo que comí me dio alergia y me desperté con la cara toda hinchada. Estoy mejor, pero aún sigo medio Bridget Jones”, explicó. La influencer estuvo internada en un hospital local y recibió corticoides y antihistamínicos para mejorar su estado de salud.

Más adelante, en otra de sus historias, Sofía les dio unos consejos de viaje a sus seguidores tras la experiencia que vivió. La primera sugerencia que hizo fue: "Viajen con botiquín con medicinas argentinas. Acá son muy suaves. No estoy diciendo que se automediquen, los pueden ayudar sus médicos desde Argentina, pero tuvimos que rogarles que me den corticoides, porque eran lo único que no trajimos. Acá no medican fuerte".

El segundo consejo que dio fue: "Nunca fui alérgica a nada, hasta ahora. Es decir, te puede pasar y la verdad es bastante paja, me asusté mucho". También agregó: "Tengan un médico a quien puedan llamar de Argentina". Y el último consejo fue: "No viajen nunca sin seguro médico. La consulta en Japón está 280 dólares".

Aníbal Pachano fulminó a Coti Romero tras el episodio con Zaira Nara: "No es nadie"

Luego de que Coti Romero le pidiera disculpas a Zaira Nara en el Bailando 2023 (América TV) por haberle faltado el respeto, Aníbal Pachano opinó sobre la ex Gran Hermano en El debate del Bailando y la fulminó.

El coreógrafo lanzó en el programa conducido por Denise Dumas: "Esto no se trata de ser una nena. Es un tema de educación. Esta nena es maleducada que se mete en lugares oscuros para hacerse la cancherita. No tiene trayectoria, no es nadie. Trayectoria de un Gran Hermano, o de estar aplastando el culo en una silla, no es ninguna trayectoria de nada".

"Creo que está encandilada con las luces, que todavía está a tiempo de cambiar un poco y de darse cuenta de ciertas cosas", dio su parecer Cora Debarbieri.

"Me extraña de chicas de esta generación, que tienen mucha más conciencia de todo... No es el caso de Coti, me extraña mucho que diga semejante cosa", opinó la panelista del ciclo Sabrina Rojas.

"La nena juega a una situación. Es una nena, no es una adulta. Es una persona que no es el monumento a la profesión. Incursiona hace seis meses en una casa, que baile ahora... a mí no me hace ninguna carrera de figura como para tomarse la atribución de insultar a dos personas que tienen mucha más trayectoria, te guste como lo hayan hecho o no", sostuvo Pachano.

"¿Quién es esa chica para decir semejante guarangada y contarla como una chusma de barrio? Porque eso es lo que hizo, contar una situación privada como una chusma de barrio", cerró el director teatral.