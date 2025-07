Jimena Barón explicó por qué le puso Arturo a su hijo y le vino el peor recuerdo de Daniel Osvaldo

Y fundamentó sobre esa decisión: "¿Por qué? Por el rey Arturo. Porque siempre me imaginé que mi hijo sería el rey de mi vida y al pensar en rey se me vino el nombre Arturo ya desde mi adolescencia. Y también me gustaba porque Arturo tiene como sabor a mate, es argentino, corto, fuerte".

"Me pareció argentino, como con tierra, 'hablalo con Arturo'. Entiendo la sorpresa", comentó la artista sobre lo que pensó por esos años sobre el nombre de Arturo. Y luego recordó lo que vivió antes del nacimiento de su primer hijo: "El dato es que yo no le puse Morrison a Morrison", comenzó.

Y ahí reveló que ese nombre fue decisión del ex futbolista y tiró un filoso dardo para el padre de su hijo, de quien se separó en 2015 y luego tuvo un breve acercamiento en la pandemia en 2020: “Yo le puse Momo, pero Morrison no fue mi elección, como nada en ese momento de mi vida”.

"Si bien me gustaba y le tomé cariño, no es un nombre que elegí yo, ¿se entiende? el mío era Arturo desde siempre", se sinceró Jimena Barón recordando aquellos años, quien contó que Momo está fascinado con la llegada de su hermanito al mundo.

Y contó por qué aún no muestra el rostro del niño en las fotos que sube a las redes: “Todavía no sabemos bien qué cara tiene. Un día parece un bulldog, otro una foca, después una ardilla… Nació de 38 semanas, le falta cocción".

"Cuando esté más armadito, lo mostramos. Parece que tiene los ojos celestes como el padre. ¡Un hijo de ojos celestes! Es un bomboncito”, finalizó su video con humor.

El emotivo encuentro de la mamá de Jimena Barón con su nieto Arturo

Jimena Barón se convirtió en mamá por segunda vez con el nacimiento de Arturo y está viviendo un momento de enorme felicidad junto a su pareja Matías Palleiro.

Gabriela, la mamá de Jimena Barón, se emocionó al ver por primera vez en persona a su segundo nieto, ya que antes tenía a Morrison, fruto de la relación de la artista con Daniel Osvaldo.

La cantante compartió una foto muy tierna en Instagram de su hijo y la abuela comentó a pura emoción el posteo: “Hermosísimo y tierno nietito. Te conocí y ya te ganaste mi corazón. Ojalá podamos jugar mucho juntos. ¡Te ama, tu abuela!”, fue el tierno mensaje de la mamá de Jimena Barón en la publicación.