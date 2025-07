Mariana Nannis explotó con todo contra Melody Luz y no se guardó nada: "Ella se hace la..."

Además, se refirió al conflicto por el departamento en el Faena: “Primero, cuando vas a tener un hijo, tenés que tener a alguien que tenga su propia casa, no que viva en la casa de su mamá. Yo le estaba pidiendo hace un año el departamento a mi hijo y nunca me lo devolvía”. También reveló que tras su separación no recibió “compensación económica”, lo que aumentó sus reclamos.

En comparación con las parejas anteriores de su hijo, Nannis fue tajante: “Yo prefiero a todas las novias anteriores de Alex. Me llevo muy bien con Sofía Macaggi y con Macarena, que es mi amiga. Todo siempre de la mejor manera. Imaginate si me voy a llevar bien con la pulga”.

Y añadió una fuerte crítica a su entorno familiar: “Mis hijos no me ayudan en nada, ni para comprar un paquete de fideos. Obvio que voy a necesitar mi departamento, me hacen quedar siempre como la mala de la película”.

Consultada sobre si ve posible una reconciliación, la mediática fue contundente: “Ellos tendrían que recuperar el vínculo con su madre. Les di toda mi vida y más. Era la esclava de ellos 24/7 para que después salga una pulga diciendo que fui mala madre. Le queda grande a esta pulga hablar de Mariana Nannis”.

Finalmente, cuando le preguntaron si le dolió que la tildaran de acumuladora, respondió: “He comprado todo lo que he querido en mi vida, se ve que la gente tiene envidia. Le molesta que yo pueda comprar. Amo comprar, me da placer”. Y cerró con otra frase picante sobre la pareja de Alex: “¿Si hay amor? Preguntale al cocinero”.

Desde sus historias de Instagram, la mediática lanzó una filosa frase en referencia al ex de Melody, el chef Santiago Del Azar: "Andá comprando el Nesquik que el cocinero pone la leche".

Melody, rápida de reflejos, le contestó con picardía en sus redes y acompañó la frase con un emoji de lengua afuera: "Para Nesquik estoy yo. Que soy bien negrita y villera".

Luego, en otra historia, agregó: "Pero sobre todo soy una mamá cariñosa, presente y humilde. No soy clasista, acumuladora, mala persona ni mentirosa".

Antes de este cruce mediático, la pareja había hablado este lunes en LAM (América TV) sobre su reconciliación. "Me sentí contenida, veo cambios en él", expresó Melody.

Por su parte, Alex compartió cómo vivió la separación: "Sin Melody estuve re mal, entré en depresión, bajé 12 kilos. Yo no paré nunca de luchar por ella, aunque estuviera con otra persona", contó. Y agregó: "Yo sentía que ella es mi mujer para toda la vida".

Además, el hermano de Charlotte se sinceró sobre su historia familiar: "No quiero que mi hija pase lo mismo, no quiero estar separado de la mujer de mi vida, no quiero repetir mi historia".