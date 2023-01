Jorge Taiana confesó en LAM por qué se enamoró de Claudia Villafañe: "Es una mujer..."

Embed

Si bien aseguró que la relación comenzó "años después, con el correr del tiempo", sin dar fechas específicas, no dudó en confesarle a Ángel de Brito qué fue lo que lo enamoró de la ex del Diez.

"Todo, tiene una forma de ser que es admirable, es una mujer distinta, nunca había conocido a alguien así que tuviera el trato que tiene con la gente, estar para los demás, ella está para todo el mundo y yo admiro eso de una persona. Ella vive para ayudar a los demás y eso me da mucha satisfacción", dijo, conmovido.

La relación de Jorge y Taiana con Dalma y Giannina

"Yo tengo muy buena relación con Dalma y siempre que viene al programa le pregunto si te conoce y me dice que no, y yo no le creo", le dijo Ángel de Brito a Jorge Taiana, quien reafirmó lo que dijo la hija de Diego, y remarcó que "son decisiones", aunque dijo que cree que en algún momento se van a poder encontrar.

Sobre los rumores que habían trascendido de su separación con Claudia los negó rotundamente. "No se de donde sacan esas cosas", aseguró.

"El año pasado yo tuve un año difícil. Perdí a mi mamá y a mi papá y quizá por eso, por mi bajo perfil ese año, asumieron que estuvimos separados, pero eso jamás pasó", confesó.

En pleno móvil en vivo, Claudia le mandó un mensaje a De Brito, luego de que el conductor le mande una foto de la nota a Taiana y le diga que "hoy duerme afuera". "Ja, ja, ja", se limitó a responder Claudia.

"Ahora me van a cag.. a pedos, lo sabes", bromeó Jorge Taiana, sobre la posible reacción de Claudia Villafañe, y confesó que en sus momentos difíciles Claudia fue su apoyo. "Las personas que uno tiene al lado y quiere son la única manera de pasar esos momentos dolorosos", cerró.