La aclaración de Flor Peña sobre el polémico chiste con Marley y su hija: “Mi cabeza se fue a un doble sentido”

Florencia Peña visitó el programa Intrusos (América Tv) y le quitó importancia a ese momento que se hizo viral en las redes sociales y fue centro de muchas críticas.

"A esta altura me la recontra mil banco, no tengo que dar explicaciones de nada. Es un momento complejo para el humor. Nos podemos reír de nosotros mismos, no rompan más", explicó la protagonista de Pretty Woman, el musical.

Embed

"¿Cómo no nos vamos a poder reír de nosotros mismos? Nos matamos entre nosotros, eso es gracioso y es parte de la relación que tenemos. Se entiende por donde va nuestro humor y siempre desde un lugar muy inocente por más que sea doble sentido", continuó la actriz.

Y afirmó sobre las constantes críticas que recibe: "Cuando son balas así de este estilo vuelvo a afirmar que conmigo tiene que ver todo con mi ideología".

"Marley no solamente demostró su inocencia sino que no hay nada que se le pueda achacar. Es un momento complejo donde intentamos cancelar a todos y cualquiera puede decir cualquier cosa y mancharte", comentó la actriz bancando a su amigo.

Y remarcó: "Yo amo a mis amigos pero no soy boluda, no defendería lo indefendible, si tengo un amigo que cometió una falta grave, sería la primera en soltar. Yo lo defiendo a Jey (Mammon), sé que es un noviazgo que venía teniendo hace mucho".

En cuanto a su reacción al aire cuando Marley dijo eso, Florencia Peña cerró: "Yo me reí, porque soy doble sentido constante, ni siquiera Marley hizo el chiste, no dijo nada. Que esto sea debate, no a lugar, como las empanadas de Darín, estamos debatiendo pelotu... hace un tiempo largo".

florencia peña intrusos.jpg

El estreno de Pretty Woman con Alfano, Escudero, Polino y muchos famosos: las fotos con los mejores looks

El martes en el Teatro Astral porteño se dio el estreno de Pretty Woman, el musical, basado en la película de Garry Marshall de 1900 que reunió a una gran cantidad de famosos.

La exitosa película fue protagonizada por Julia Roberts y Richard Gere y en esta versión teatral la encabezan Florencia Peña y Juan Ingaramo.

La obra dirigida por Ricky Pashkus y es producida también por él y Florencia Peña, quien estuvo acompañada por su marido Ramiro Ponce de León, y Rocío Pardo.

Varios famosos se dieron cita en el evento y desfilaron por la alfombra roja del teatro, entre ellos: Graciela Alfano, Ana Rosenfeld, Julieta Poggio, Marcelo Polino, Marcos Bicho Gómez, Coco Sily, Mariana Brey, Nicolás Cabré, Analía FranchÍn, Celeste Muriega y Christian Sancho.

También estuvieron Belén Francese, Aníbal Pachano, Nancy Duré, Mariano Iúdica, Susana Roccasalvo, Verónica De la Canal, Romina Gaetani, Benito Fernández, José María Muscari, Silvina Escudero, Marcelo De Bellis, Gabriela Sari, Matias Alé con su novia Martina Vignolo, Diego Pérez y los Intrusos Rodrigo Lussich y Paula Varela.

Las imágenes del estreno de Pretty Woman, el musical con famosos.