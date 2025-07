Juana Tinelli compartió un doloroso video en las redes y hay preocupación por su salud

El clip en el que aparece en distintos momentos llorando de manera desconsolada mientras mira a cámara está musicalizado con el tema de Billie Eilish “When The Party’s Over”.

La letra de la canción parece ser dedicada a alguien que acaba de perder. “¿No sabés que no te sirvo? Aprendí a perderte, no puedo permitirme romperme la camisa para evitar que sangrés. Pero nada impide que te vayas. Tranquilo cuando llego a casa y estoy solo. Podría mentir, decir que me gusta así. ¿No sabés demasiado ya? Solo te haré daño si me dejas. Llamame amigo, pero manteneme cerca (llamame de vuelta). Y te llamaré cuando termine la fiesta", dicen varias de sus estrofas.

Embed

Juanita Tinelli dio impactantes detalles del maltrato que sufrió en un casting

Juanita Tinelli es la más chica de las hijas mujeres de Marcelo Tinelli, quien con un perfil bajo supo abrirse camino ella solita en el mundo de la moda. Es por eso que hoy brilla como modelo en las pasarelas tanto nacionales como internacionales.

No obstante, sorprendió y mucho una revelación que hizo hace unos días sobre el maltrato laboral que la joven hizo esta semana cuando fue abordada por la prensa en el cumpleaños de su famoso papá.

En una nota con el ciclo con Puro Show (El Trece), Juanita se mostró reflexiva sobre la exposición y su trabajo. Mientras que por un lado confió que sintió cierto temor grabar el reality familiar, por otro lado se re refirió a los haters con los que lidia a diario.

“Es difícil, la verdad. A mí me cuesta mucho. Siempre me han criticado por mi cuerpo y encasillan en que si sos modelo, sos flaca. Soy flaca por mi genética, si ves a mis papás...”, indicó y añadió sincera: “Pero es ir llevándolo. Hay días que me levanto con ganas de llorar, y hay días que la verdad que digo ‘que se vayan todos a la...‘”.

Fue allí cuando uno de los cronistas le consultó si en algún momento el mundo de la moda le hizo alguna marcación sobre su físico. “Sí, en París. Estaba en un casting y me rechazaron porque me dijeron que era muy gorda”, reveló Juanita Tinelli ante el asombro de todos.

“Sí, fue así, pero hay que estar fuerte con uno mismo, estar bien, nutrirse por adentro, que es lo más importante. Y bueno, creo que a partir de eso, después lo demás, es como, ¿qué te importa?”, cerró sobre el tema.