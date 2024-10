La angustia de Tamara Báez tras recibir la peor noticia que afectará su economía

En tanto, en las últimas horas la joven se encontró de un momento para el otro que Instagram le había cerrado su cuenta donde contaba con una millonada de seguidores, lo que sin duda la deja sin su canal principal de trabajo para cumplir con sus compromisos comerciales.

Es por eso que Tamara Báez no dudó en volcarse a su cuenta secundaria @tamibaez222 y desde allí pidió ayuda a los internautas para sumar seguidores y así poder continuar trabajando. Entre enojada y desesperada, la ex de L-Gante publicó una historia virtual en la que contó la mala nueva: "Buenassss. Me cerraron la cuenta principal".

Tras ello, rápidamente sus familiares y amigos le dieron una mano viralizando entonces la dirección virtual vigente, por lo que en unas pocas horas logró acumular la nada despreciable cantidad de 263 mil followers, si bien todavía está muy lejos de los millones que la seguían en la cuenta que la red le cerró por algún incumplimiento de las condiciones que Instagram impone a la hora de sumarse a su mundo.

Tamara Báez sorprendió a todos con un anuncio: ¿se viene el hermanito para Jamaica?

En en septiembre de 2021 nació Jamaica, la hija de L-Gante y quien era por entonces su pareja, Tamara Báez. "Bienvenida Jamaica 420", escribió por entonces el artista al compartir la noticia en sus redes.

En tanto, recientemente en un posteo en su cuenta de Instagram, Tamara dejó a todos sin palabras al hablar de la posibilidad de tener otro hijo.

Un usuario quiso saber si le gustaría volver a convertirse en madre. La ex de L-Gante sorprendió al contar que Jamaica es quien más la presiona para que eso suceda. "Jami quiere una hermanita", precisó.

Lo cierto es que después de peleas y escándalos con el artista, Tamara está viviendo un presente mucho más tranquilo. De hecho, una seguidora le dijo: "Qué lindo verte tan bien", a lo que ella respondió: "Gracias. La verdad, lo estoy".

Habrá que esperar para ver qué dice L-Gante del deseo de Jamaica ya que, tal vez, él puede hacerlo realidad con su nueva novia. Los rumores indican que estaría saliendo con la viuda de El Noba, Agustina Flores.