La foto de la China Suárez con dolorosas marcas en el cuerpo que causó impacto

Entre los más impactantes, puede verse el momento que, con cara de resignación, se fotografió con una importante quemadura en el pecho. Fotografía que por estas horas compartió con su fandom a la que le agregó : "¿Quién se quemó con la bolsita de agua caliente? #lahijadelfuego", junto a un emoji de una calavera.

Pero claro que ese no fue el único accidente que sufrió la China a lo largo del rodaje Hija del fuego. Porque también confió que por aquellos días se "rompió el tabique" de la nariz, probablemente haciendo alguna arriesgada toma en la nieve y sumó un tierno video en el que Amancio le ponía hielo para aliviarla, dado que sus hijos viajaron ella a la Patagonia argentina durante aquellas intensas jornadas de trabajo.

Y mientras mostró el look usó el último día de rodaje, recostada en la cama de su trailer/camarín vestida con calzas negras, campera blanca y botas de nieve rojas con estrellas blancas, a lo que le sumó: "El día que rodábamos el final", reveló otro no menor inconveniente que padeció por aquellos días.

"También tuve uno de mis peores brotes de acné y le mandaba estos videos a mi cosmiatra desde allá", sumó la China Suárez sin prejuicio alguno a mostrarse como cualquier mortal que afronta todo tipo de imponderables, lejos de una imagen de diva inalcanzable y perfecta, sin retoques digitales de ningún tipo. ¿Será otro palito para Wanda Nara, su declarada enemiga, en el feroz enfrentamiento que parecería no tener un final a la vista?

Cuál es el detalle de la foto que se filtró de la China Suárez al natural que más revuelo causó

El reciente paso de la China Suárez por la Argentina junto a Mauro Icardi volvió a instalarla en el centro del espectáculo, especialmente luego de las entrevistas televisivas con Mario Pergolini y Moria Casán, donde dejó varias declaraciones que dieron tela para cortar. Su visita coincidió con la presentación oficial en el país de la serie Hija del fuego: la venganza de la bastarda, producción de Disney+ en la que es protagonista. Tras cumplir con sus compromisos laborales, la actriz viajó nuevamente a Turquía, donde el futbolista se sumó a los entrenamientos del Galatasaray.

En medio de la repercusión mediática, una imagen publicada por un fanático comenzó a circular en redes sociales en los últimos días y desató un fuerte debate entre los usuarios de X. La foto mostraba a la China Suárez al natural, sin filtros ni maquillaje, algo que rápidamente despertó opiniones diversas, como ocurre con frecuencia cuando se trata de figuras públicas con tanta exposición.

Muchos usuarios destacaron su belleza real, alejándose de los impecables retratos que suele compartir en su Instagram. Sin embargo, otros consideraron que esta imagen contrastaba con las producciones que la actriz publica habitualmente y aprovecharon para cuestionar el uso supuestamente excesivo de retoques en redes. El ida y vuelta entre elogios y críticas escaló rápidamente, convirtiéndose en uno de los temas del día.

Entre los comentarios se encontraron apreciaciones como: "Ay chicas por favor. Yo la odio eh pero no podemos negar que es hermosa con y sin maquillaje", señaló una usuaria. Otro opinó: "Si tenes alguna duda podes verla en su nueva serie, está bellísima, ¿o eso también se edita?". También hubo quienes recordaron sus apariciones televisivas: "En TV con Pergolini y con Moría estaba divina", escribió otro internauta.

A su vez, muchos salieron a cuestionar a quienes insistieron en criticarla por su imagen: "Amo que quieran seguir insistiendo con que en realidad no es linda jajaja, bardéenla por otra cosa de última pero ya todos sabemos lo hermosa que es", comentó un usuario. Y no faltaron reflexiones más amplias sobre el efecto de las redes en la percepción de la imagen: "Esto significa que nadie se ve en persona como se muestra en las redes", analizó otro participante del debate.

Una sola foto bastó para reavivar la conversación sobre la exposición, la estética en redes y la presión sobre la imagen de las celebridades, con la China Suárez otra vez colocada en el centro de la escena pública.