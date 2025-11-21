Valentín, el nieto de Cris Morena, reveló cómo está su abuela tras denunciar el acoso que sufre hace años

Embed

Entrevistado por Desayuno Americano, el magazine que conduce Pamela David en el canal del cubo, el nieto de Cris reveló cómo está su abuela y cómo la sostiene en estos momentos. "Esto viene hace bastante, no es una novedad para nosotros. No es que la vengo acompañando hace una semana, lo hacemos hace bastante tiempo", confió de entrada.

Al tiempo que detalló cauto: "Le damos contención. No la pasó bien, pero ella siempre se apoyó en nosotros. Por lo que sé ya se tomaron las cartas que había que tomar y creería que está todo resuelto, pero el miedo que ella llegó a sentir o puede seguir sintiendo lo vamos a mantener con la familia".

Asimismo, consultado sobre si su abuela está más tranquila con la orden de restricción perimetral y tobillera electrónica, Valentín fue claro. "Mi abuela es una mujer muy fuerte, si te hablo de miedo te hablo de una situación puntual, no sé si vive todos los días con miedo", deslizó.

"Ella siempre encaró la vida con una fuerza importante, en estos últimos días no lo hablé con ella, pero estoy seguro que está tranquila ya que se tomaron las cartas sobre el asunto", agregó tranquilo si bien señaló que "fueron varias las situaciones de acoso" las que vivió por parte de este hombre.

Por último, Valentín admitió que Cris "lo sufrió mucho", y concluyó asegurando que "claramente es una locura de una persona que tiene problemas, yo solo acompaño a mi abuela" .

Cuáles fueron los tremendos hallazgos que encontraron en la habitación del acosador de Cris Morena

La reconocida productora televisiva Cris Morena volvió a enfrentar en los últimos días una situación judicial que arrastra desde hace años. La creadora de éxitos como Chiquititas denunció nuevamente a un hombre de 51 años que la viene acosando desde 2020, en el marco de una historia que, según la presentación judicial, comenzó hace más de un lustro y que no lograba tener un cierre definitivo.

De acuerdo con lo expuesto públicamente, Morena había iniciado una denuncia formal en 2020 contra este sujeto e incluso contaba con una orden de restricción perimetral. Sin embargo, esa medida fue desobedecida recientemente, lo que obligó a reactivar el expediente y dar nuevo impulso a la investigación.

En Desayuno Americano (América TV), el periodista Carlos Salerno brindó pormenores sobre los inquietantes elementos que los investigadores encontraron en el cuarto del acusado, quien reside junto a su madre en Lanús. La policía incautó diferentes objetos y cuadernos, además de dispositivos electrónicos, para su posterior análisis.

Salerno indicó que los efectivos hallaron notas escritas donde aparecía reiteradamente el nombre de Cris Morena, junto con descripciones de supuestas escenas imaginadas por el hombre. “En la habitación encontraron distintos tipos de anotaciones con el nombre de Cris Morena y situación que Leonardo Lo Giudice imaginó en su mente entre él y ella. Venía siendo víctima de un acoso feroz”, explicó el periodista al aire.

También detalló que se secuestraron recortes de revistas donde habían sido recortadas únicamente las fotografías de los ojos de la productora y pegadas a modo de collage. “Encontraron fotos de los ojos de Cris Morena, se tomó el trabajo de recortar revistas y hacer un collage con sus ojos. Obsesionado con la mirada de Cris Morena”, amplió el periodista de América TV.

Pero el material no terminaba allí. Según relató, en la habitación se encontraron diagramas, mapas a mano alzada y hojas donde se señalaban los movimientos cotidianos de la productora: horarios, destinos y encuentros. “Había mapas con los distintos lugares y recorridos que hacía la productora… Todo anotado en hojas”, describió el periodista sobre el nivel de obsesión documentado.

Frente a los detalles expuestos, la conductora Pamela David expresó en vivo una reacción de angustia. “Miedo. Por más que sabemos que es una persona que está en sus cabales, nunca sabes qué es capaz de hacer y cómo se controla ese límite”, aseguró.

Finalmente, Salerno aclaró la situación judicial actual del acusado, precisando que, por el momento, “no está detenido pero tiene una restricción de mil metros y una tobillera de la Justicia”.