María Susini y Facundo Arana se encuentran envueltos en rumores de tensión en el vínculo tras separarse hace un año después de los datos que revelaron el miércoles en LAM (América Tv).
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En medio de la información que se conocía en LAM de la tensión entre María Susini y Facundo Arana, el actor sorprendió con sus últimas mensajes desde las redes.
María Susini y Facundo Arana se encuentran envueltos en rumores de tensión en el vínculo tras separarse hace un año después de los datos que revelaron el miércoles en LAM (América Tv).
Pepe Ochoa precisó que la relación entre la modelo y el actor pasa por un momento de fuerte conflicto después de que se conociera que él se encontraría en una relación mientras le insistía a su ex con recomponer el vínculo.
Esto derivó en un fuerte enojo de Susini y sus hijos, por lo que el actor incluso no cuenta con autorización para ingresar al country donde vide la modelo con sus hijos.
En medio del escándalo, llamó la atención las últimas apariciones virtuales de Facundo Arana donde se mostró siguiendo adelante con su rutina habitual y sin hacer mención por el momento al conflicto con su expareja.
Desde las redes sociales, el artista subió una imagen llevando a su perro a bañarse. "Primer baño de Lhotse. Becado, malcriado de la vida", comentó con humor junto a la imagen de su mascota ya limpia mientras era peinada.
Luego subió la información de un show del músico Oscar Kleimer para el 29 de diciembre en Café Berlín, sin entrar en detalles sobre los datos que se revelaban en el ciclo que conduce Ángel de Brito sobre las diferencias con María Susini.
Facundo Arana se mostró conmovido en su visita a PH Podemos Hablar (Telefe) en el mes de agosto y dejó en claro que actualmente está separado de María Susini, a quien considera el gran amor de su vida.
El actor se refirió aquella vez al valor que tiene para él encontrar a una persona que considera el amor de su vida y habló de su postura frente a las dificultades de pareja.
“No todo el mundo tiene la gracia de encontrar el amor de su vida en su vida. Cuando lo encontrás, peleás, sin ser invasivo con tu familia, hasta lo último. Cuando sabés que es ese, hay que darlo todo”, consideró.
En ese sentido, confirmó que la relación atraviesa una separación y dejó en claro que su intención continúa siendo luchar por ese vínculo: “Estamos separados. Me puedo ir a Marte, pero es así: darlo todo”, aseguraba.
Mariana Brey quiso saber si estaba dispuesto a comenzar una nueva relación y Facundo Arana fue contundente y explicó por qué no tiene interés en buscar a otra persona: “¿Para qué? Ya encontré mi amor y estoy peleando por eso”.