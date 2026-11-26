Desde las redes sociales, el artista subió una imagen llevando a su perro a bañarse. "Primer baño de Lhotse. Becado, malcriado de la vida", comentó con humor junto a la imagen de su mascota ya limpia mientras era peinada.

Luego subió la información de un show del músico Oscar Kleimer para el 29 de diciembre en Café Berlín, sin entrar en detalles sobre los datos que se revelaban en el ciclo que conduce Ángel de Brito sobre las diferencias con María Susini.

Qué decía Facundo Arana tras separarse de María Susini y la lucha por su amor

Facundo Arana se mostró conmovido en su visita a PH Podemos Hablar (Telefe) en el mes de agosto y dejó en claro que actualmente está separado de María Susini, a quien considera el gran amor de su vida.

El actor se refirió aquella vez al valor que tiene para él encontrar a una persona que considera el amor de su vida y habló de su postura frente a las dificultades de pareja.

“No todo el mundo tiene la gracia de encontrar el amor de su vida en su vida. Cuando lo encontrás, peleás, sin ser invasivo con tu familia, hasta lo último. Cuando sabés que es ese, hay que darlo todo”, consideró.

En ese sentido, confirmó que la relación atraviesa una separación y dejó en claro que su intención continúa siendo luchar por ese vínculo: “Estamos separados. Me puedo ir a Marte, pero es así: darlo todo”, aseguraba.

Mariana Brey quiso saber si estaba dispuesto a comenzar una nueva relación y Facundo Arana fue contundente y explicó por qué no tiene interés en buscar a otra persona: “¿Para qué? Ya encontré mi amor y estoy peleando por eso”.