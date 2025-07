Mientras estalla el conflicto en Bendita, Romi Scalora y Beto Casella reavivaron viejas diferencias

WhatsApp Image 2025-07-24 at 21.29.11

En paralelo, surgió una nueva tensión vinculada al ciclo, que lo hunde más: un cruce directo entre Casella y Scalora, que revivió viejas diferencias y reactivó una interna que parecía superada. Vale la pena mencionar, todo había comenzado con una serie de acusaciones entre la actual 'Angelita' y Hermida.

"Lo de Edith con Scalora... no es que hago corporación. Si hay un compañero o compañera que se manda una cagada, que se arregle. Con Romina nos dimos un abrazo, y al día siguiente -o a los dos días- la veo destrozándola a Edith Hermida", dijo Casella en diálogo con LAM, sorprendida por la actitud de la panelista.

El descargo contra su ex compañera se puso más picante y le cuestionó cómo actuó tras su salida de Bendita: "O tiene una emocionalidad frágil, o dijo: 'tengo media horita de pantalla pegándole a Hermida', pero no es así. Después viene un malentendido: yo, jodiendo, dije cosas en la radio donde la nombré. Estábamos hablando de los signos y dije: 'No, porque un leonino te dice una cosa y por detrás hace otra'. La ven a Romina y le hacen escuchar solo lo de la radio, no toda la nota. Ella saltó como loca, y tiene razón, si le hicieron escuchar solo eso".

"No volvería a trabajar con ella. Mi mayor esfuerzo es crear buenos climas de laburo. Si es contra Edith, también es contra el programa", concluyó Casella, visiblemente molesto.

La respuesta de Romina Scalora a las declaraciones de Beto Casella

Presente en LAM (América TV) Romina Scalora tomó la palabra y le contestó a los dichos del conductor en la entrevista y también en la radio de Rock & Pop. "En público dice algo, y en privado la destroza. Romina Scalora, una ausencia para nosotros, se fue al streamito... En los cortes, una forr*, en mi vida vuelvo a trabajar con ella que está llena de trauma y conflictos", lanzó precisamente en su programa.

"Me mandó un audio Beto y me explicó lo que dijo. Podría haber dicho Yuyito González o Marina Calabró, pero dijo Romina Scalora. Siento que me está subestimando, y no. Beto Casella no se va a pelear con la Romi Scalora. Creo que está enojado porque decidí irme de la radio y por eso me sacó de Bendita", expresó contundente la panelista.

Además, detalló cómo fue su ingreso a ambos espacios y aclaró que nunca le advirtieron que ambas participaciones estaban vinculadas."Entré a Bendita en septiembre de 2023. A principios de 2024 me invitó a la radio, y en ningún momento me dijo que, si dejaba un programa, tenía que dejar el otro. Si me hubieran dicho que era un paquete de trabajo, creo que habría reaccionado de otra manera", explicó.

Scalora también reveló cómo fue la conversación final con Casella cuando decidió abandonar la radio: "Cuando le dije que me iba de la radio, me mandó un mensaje diciendo que 'no iban a contar más conmigo en Bendita el año que viene'. Le respondí: ‘Ningún problema, Beto’. Él está obsesionado con los mensajes que le mandé a Edith, pero lo que omite es que, cuando me fui, no hablé ni dije nada".