La ex pareja de Emanuel Noir, líder de Ke Personajes, habló sobre su separación y reveló los fuertes motivos

“Te soy sincera, no me gustan nada estas cosas ni la tele. Yo se que mi relación se hizo súper viral por la persona con la cual yo estaba, pero tampoco quise salir hablar del por qué nos separamos, claramente él va a salir a hacerse la víctima. Pienso en la conversación con otra mujer y un montón de cosas que llegó un momento que no aguanté más todo eso”, explicó ella a través de una nota de voz a Tomasito Suller.

Y agregó: “Fue eso la separación. Llega un momento que dije yo me voy a valorar y voy a pensar un poco en mi por más enamorada que estuve de él, era hora de hacer lo que yo sentía y sentí que me tenía que ir de esa casa”.

Además, habló acerca del casamiento que estaban planeando y reflexionó: “Debería estar enojada pero no soy esa clase de persona, creo qué hay un Dios que ve todo y que en la vida todo vuelve, el famoso karma. Yo estoy súper tranquila y me fui haciendo las cosas bien de una relación, nunca lastime, nunca hice nada. Puede ser dolida por el tema del casamiento, y un montón de cosas que para mí fueron importantes y para él claramente no".

El video de la romántica propuesta de casamiento que le hicieron al cantante de Ke Personajes

Emanuel Noir, el cantante de Ke Personajes, recibió una grata sorpresa. Su pareja, Juli Farias, le pidió casamiento delante de sus dos hijas, Emma y Martina. La reacción del artista emocionó a todos.

Farias compartió el video de ese momento tan especial en su cuenta de Instagram. “Un día me preguntaste si te amaba , y te dije que sos el amor de mi vida”, escribió en la descripción de la publicación.

“¡Me pediste una demostración de amor!”, resaltó la joven de 27 años, que dejó a Emanuel sin palabras con su propuesta, “el acto de amor más grande que pude haberte dado”.

“Te amo, amo lo que somos, lo que vivimos todos los días. Sos mi rey porque me tratas como una reina. Te amo y te voy a amar por lo que reste de mi vida”, remató la futura esposa del líder de Ke Personajes.

En el video, se lo ve a Emanuel Noir sumamente movilizado por la sorpresa de su pareja. De inmediato, se besa y se funden en un abrazo, ante la alegría de sus afectos cercanos. Sin dudas, un momento más que especial.