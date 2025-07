La feroz crítica de Laura Ubfal a Viviana Canosa tras abandonar su ciclo de El Trece: "Se fue..."

La periodista dejó en claro que, desde su perspectiva, la propuesta de Canosa no se alineó con lo que El Trece esperaba del ciclo, y que su estilo confrontativo terminó generando más ruido que resultados.

Viviana Canosa se despidió de El Trece con fuertes críticas y reveló por qué se va

Viviana Canosa lanzó duras críticas contra la producción de El Trece tras anunciar el final anticipado de Viviana en Vivo, a tan solo una semana de su cierre oficial.

Hace unos días se conoció la primicia: el ciclo que pretendía devolverle a la conductora el protagonismo que tuvo en la pantalla chica no logró los resultados esperados y fue levantado antes de tiempo. Aunque su contrato finalizaba el 31 de julio, Canosa optó por dar un paso al costado antes. Lo comunicó primero en X y luego, en vivo, a través de Carnaval Stream, el 24 de julio, día en que se concretó su salida.

El vínculo con el canal se habría deteriorado aún más luego de que Viviana hiciera una denuncia pública contra Lizy Tagliani, que rápidamente escaló hasta la Justicia federal en Comodoro Py. La causa investiga una supuesta red de trata de menores, en la que también se mencionan a Marley, Florencia Peña, Humberto Tortonese, Damián Betular y Elizabeth Vernaci, entre otros. PrimiciasYa accedió al expediente antes que ningún otro medio, y en cuestión de minutos la noticia se replicó en todo el país.

Desde ese momento, y con la señal cada vez más comprometida -ya que todo se originó en vivo-, era cuestión de tiempo para que se confirmara la salida de la periodista, ya fuera de forma consensuada o en medio de un conflicto. “Empecé a recordar todas las cosas que me pasaron. Iba a arrancar mi programa en febrero, justo en la semana en la que Jonatan Viale entrevistó al Presidente e interrumpió Santiago Caputo, pero me dijeron que iban a demorar mi llegada al canal porque obviamente no querían que dijera lo que pensaba de ese episodio. Eso me sonó raro”, comenzó diciendo en su descargo en Carnaval Stream.

Y agregó: “El primer día estaba chocha. Me putearon de arriba abajo porque hablé de política. Yo había hablado de la libertad de expresión y no gustó. No podía hacer a Wanda Nara todos los días, y dije: ‘¿Para qué me contrataron? ¡Qué quilombo!’”. “Pasé tres semanas muy feas. Después me fui acomodando, dije ‘lo voy a hacer’”, reflexionó. También recordó un episodio vinculado al programa de Homero Pettinato, que duró menos de un mes al aire: "Siento que es como un destrato que no tengo ganas de soportar”. Y sumó: “Además tengo otras opciones, tengo otras ofertas”.

Canosa también habló de la falta de diálogo con la emisora y explicó por qué decidió irse antes de lo previsto: “El canal está muy frío para mí, y tampoco me gustaron los modos en los que me pidieron que eso no lo hiciera. Soy inteligente, vos me decís ‘es por acá’, tratamos de encontrar un término medio. Pero sentí que no nos pudimos comunicar, y yo ya no puedo aguantar una semana más”.

Cansada, lanzó una indirecta hacia el conductor de Otro día perdido: “Ahora tengo todo el tiempo a Mario Pergolini. Yo te hago el mismo rating con tres alambres y no me valorás, lo entiendo, pero tengo las ganas de decir ‘me voy’”.

Finalmente, cerró con una frase que resume su decisión y su postura profesional: “Yo no soy Pampita, no puedo hacer un programa de entretenimiento o de juegos. No soy una conductora a la que le podés decir ‘decí esto o aquello’. Ya estoy grande para esto. Termino entera, contenta. No quiero irme puteando al canal”.