La furia extrema de Pepe Cibrián con APTRA tras las nominaciones a los Martín Fierro de Teatro

"Muy poca gente mía ha sido nominada. Creo que Juan Rodó ganó por Drácula hace 2 años luego de 30, a Cecilia Milone nunca le dieron un Martín Fierro, a Paola Krum tampoco", agregó.

Al finalizar, Pepe Cibrián fue categórico al hablar de los miembros de APTRA. "Si me invitan, no voy a ir. No me parece serio. No sé quiénes son, no los conozco, no sé qué trayectoria tienen para poder juzgar", cerró.

Embed

Premios Martín Fierro de Teatro 2025: la lista completa de nominados

El presidente de APTRA, Luis Ventura, dio a conocer la lista completa de nomiandos a los premios Martín Fierro de Teatro 2025.

El periodista llegó con un maletín por puerta de América TV con la lista de reconocidos por la entidad que preside.

Después de su ingreso triunfal al estudio de A la tarde, Ventura y Karina Mazzocco fueron dando los nombre de los nominados categoría por categoría.

Los Martín Fierro de teatro serán el próximo 23 de junio, en la Usina del Arte y se podrán ver por la pantalla de América TV en exclusivo.

Embed - EN EXCLUSIVA, LUIS VENTURA REVELA LOS NOMINADOS A LOS MARTÍN FIERRO DE TEATRO

La lista de nominados a los Martín Fierro de Teatro 2025:

MEJOR OBRA DE TEATRO OFICIAL

Los años

El trágico reinado de Eduardo II

Cyrano

James Brown usaba ruleros

MEJOR OBRA DE TEATRO COMERCIAL 2023-2024

El corazón del daño

Tootsie

Antígona en el baño

Votemos

Made in Lanús

MEJOR OBRA DE TEATRO COMERCIAL 2024-2025

Esperando la Carroza

Quiero decir te amo

Druk

Felicidades

Mejor no decirlo

Quién es quién

Empieza con D, 7 letras

MEJOR OBRA DE TEATRO ESTRENADA EN MAR DEL PLATA O VILLA CARLOS PAZ

Mamma Mía

Caer (y levantarse)

Argentina La Revista

Kinky Boots

100% Fátima

Un viaje en el tiempo

MEJOR OBRA MUSICAL

Cuando Frank conoció a Carlitos

Saraos Uranistas

RENT

Legalmente Rubia

Las mujeres de Lorca

School of Rock

MEJOR INFANTIL

Familia No Tipo y la nube maligna

Vivitos y Coleando

Topa, es tiempo de jugar

Plim Plim en vivo, energía musical

MEJOR OBRA DE TEATRO OFF

Modelo Vivo Muerto

Irreverentes

La fuerza de la gravedad

Parlamento Muerde

MEJOR UNIPERSONAL

Suavecita

Mika Solo

Set Prima Facie...

Viento Blanco Gayola en París

Okasan

MEJOR STAND UP

Moldavsky: Lo Mejor de mi

Experiencia Gutmann Dalia

Connie Ballarini Stand Up

Pablo Cordonet, Multiverso Megashow

MEJOR ACTRIZ PROTAGÓNICA OFICIAL

Florencia Otero (Personas, Lugares y Cosas)

Analía Couceyro (¿Que de magnífico tiene que ser yo?) y (Einstein on the Beach)

Ana María Cores (Las mujeres de Lorca)

Juana Viale (Juana)

Belén Blanco (Clandestina)

Miranda de la Serna (Potencia Gutiérrez)

MEJOR ACTOR PROTAGÓNICO OFICIAL

Marcelo Subiotto (Los Años) y (La Gran Ilusión)

Arturo Puig (Largo viaje de un día hacia la noche)

Guillermo Angelelli (Las Lágrimas de los Animales Marinos)

Gabriel Puma Goity (Cyrano)

Luciano Cáceres (Elsa Tiro)

MEJOR ACTRIZ PROTAGÓNICA COMERCIAL 2023-2024

Marilú Marini (El corazón del daño)

Verónica Llinás (Antígona en el Baño)

Carla Peterson (Reverso)

Soledad Silveyra (Pasta de Estrellas)

Laura Fernández (Matilda) y (Legalmente Rubia)

MEJOR ACTRIZ PROTAGÓNICA COMERCIAL 2024-2025

Paola Barrientos (Esperando la Carroza)

Mercedes Morán (Mejor no decirlo)

Lucia Aduriz (Quiero decir te amo)

Gimena Accardi (En otras palabras)

Flor Peña (Mamma Mía)

Griselda Siciliani (Felicidades)

MEJOR ACTOR PROTAGÓNICO COMERCIAL 2023-2024

Nicolas Vázquez (Tootsie)

Alberto Ajaka (Made in Lanús)

Marco Antonio Caponi (Reverso)

Juan Gil Navarro (Votemos)

Héctor Díaz (Antígona en el baño)

Agustín Rada (Matilda) y (School of Rock)

MEJOR ACTOR PROTAGÓNICO COMERCIAL 2024-2025

Juan Pablo Geretto (Exit)

Luis Brandoni (Quién es quién)

Carlos Portaluppi (Druk) y (Jardines Salvajes)

Adrián Suar (Felicidades)

Pablo Echarri (Druk)

Eduardo Blanco (Empieza con D, 7 letras)

Marcelo De Bellis (Mamá)

MEJOR ACTRIZ PROTAGÓNICA OFF

Pilar Gamboa (Sombras, por supuesto) y (Parlamento)

Camila Peralta (Suavecita) y (Un Tiro Cada Uno)

Laura López Moyano (La fuerza de la gravedad)

Natalia Cociuffo (María, es Callas)

Ingrid Pelicori (Yo, Fedra)

MEJOR ACTOR PROTAGÓNICO OFF

Miguel Angel Rodriguez (Quieto)

Mariano Saborido (Viento Blanco)

Lautaro Delgado Tymruk (Seré)

Esteban Lamothe (Sombras, por supuesto)

REVELACIÓN

Agustín Pardella (El trágico reinado de Eduardo II…)

Milva Leonardi (Esperando la Carroza)

Jorge Thefs (Las lágrimas de los animales marinos) y (Cantata para una rumia mental)

Angela Leiva (School of Rock)

Alan Madanes (Querido Evan) y (Cuando Frank conoció a Carlitos)

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Claudia Cantero (James Brown usaba ruleros)

Carola Oyarbide (Modelo Vivo Muerto)

Maida Andrenacci (Tootsie)

Ana Katz (Esperando la carroza)

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Manu Fanego (Modelo Vivo Muerto)

Iván Moschner (Cyrano)

Gastón Cocchiarale (Empieza con D, 7 letras)

Tomás Wicz (Saraos Uranistas)

Germán Tripel (Kinky Boots)

MEJOR DIRECCIÓN

Alfredo Arias (James Brown usaba ruleros)

Javier Daulte (El sonido) y (Druk)

Alejandro Tantanian (El corazón del daño), (El trágico reinado de Eduardo II…) y (Como nunca...¡Otra vez!)

Ricky Paskus (Mamma Mía)

Natalia del Castillo (Cuando Frank conoció a Carlitos)

MEJOR DRAMATURGIA

Mariano Pensotti (Los Años)

Verónica Llinás (Antígona en el baño)

Cecilia Monti y Juan José Campanella (Empieza con D, 7 letras)

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Uriel Cistaro (Saraos Uranistas)

Oria Puppo (El trágico reinado de Eduardo II…)

Renata Schussheim (Tootsie)

MEJOR DISEÑO DE MAQUILLAJE Y PEINADO

Renata Schussheim y Patricia Falvella (La Gran Ilusión)

Adam Efron y Uriel Cistaro (Saraos Uranistas)

Matías Nazareno / Miguel A. González / Claudia Zucchi (Kinky Boots)

MEJOR DISEÑO DE COREOGRAFÍA

Diana Szeinblum (Obra del Demonio)

Carlos Casella (Einstein on the Beach)

Analía González (Matilda)

MEJOR DISEÑO DE ILUMINACIÓN

Fernando Chacoma (Suavecita)

Anteo Del Mastro (Legalmente Rubia)

Ariel Ponce y Leandro Fretes (RENT)

MEJOR MÚSICA ORIGINAL

Zypce (Parlamento)

Sebastián Furman (Modelo Vivo Muerto)

Ian Shifres (Quiero decir te amo) y (Derecho de Piso)

MEJOR DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA

Oria Puppo (El Trágico reinado de Eduardo II…)

Gonzalo Córdova Estévez (Cuando Frank conoció a Carlitos) (Las lágrimas de los Animales Marinos) y (Carnicera)

Jorge Ferrari (School of Rock)

MEJOR CAFÉ CONCERT

Martín Pugliese Vengan con alegría

Federico Simonetti Solo Política

Silvina Connor y Martin Paglia en Stand up de parejas Vamos a terapia

Tin Pan Alley, noches de Broadway

MEJOR ESPECTÁCULO DE EXPERIENCIAS Y REFLEXIONES

Paola Kullock (Te Deseo)

Noelia Pace (Mediumnidad / Sesión abierta)

Valeria Schapira (Todas Somos: muchas mujeres en una y es un quilombo)