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MasterChef Celebrity tuvo una durísima eliminación tras un accidente en plena preparación: el video

Grego Rossello, Lizy Tagliani y Julieta Nair Calvo quedaron al borde de la eliminación en MasterChef Celebrity tras el desafío de las empanadas. El veredicto del jurado marcó la despedida de uno de ellos.

11 nov 2026, 00:06
MasterChef Celebrity tuvo una durísima eliminación tras un accidente en plena preparación: el video

MasterChef Celebrity tuvo una durísima eliminación tras un accidente en plena preparación: el video

MasterChef Celebrity tuvo una durísima eliminación tras un accidente en plena preparación: el video

MasterChef Celebrity tuvo una durísima eliminación tras un accidente en plena preparación: el video

MasterChef Celebrity (Telefe) vivió este martes 10 de noviembre una nueva gala de eliminación. Los participantes debieron preparar empanadas para defender su lugar en el certamen conducido por Wanda Nara, bajo la evaluación de Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana.

El desafío exigió prestar atención a la masa, el relleno, el repulgue y la cocción. En medio de la preparación, la caída de un relleno sumó una dificultad que complicó el desarrollo de la prueba para una de las participantes.

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Tras la degustación y las devoluciones, Grego Rossello, Lizy Tagliani y Julieta Nair Calvo quedaron en la instancia final, a la espera de conocer quién debía abandonar las cocinas.

Finalmente, Maru anunció que Julieta debía dejar la competencia. Lo sentimos un montón, cocinás riquísimo. Hoy fue mala suerte, pero lo diste todo y eso es con lo que te tenés que quedar, le expresó. Betular por su parte destacó que ellos tenían mucha bronca por lo que pasó, pero la decisión fue inevitable.

Sus compañeros la despidieron entre lágrimas, abrazos y aliento y ella prometió volver en el repechaje.

Qué dijo Julieta Nair Calvo tras su salida de MasterChef

Al despedirse y luego de las palabras de los chefs, Julieta destacó los vínculos que construyó y el desafío personal que significó animarse a participar. Estoy emocionada sobre todo porque la pasé muy bien. Son todos lo más y ustedes (jurado) también. Me felicito a mí misma también porque salir de la zona de confort es algo nuevo para mí, expresó, conmovida por el cierre de su experiencia en las cocinas.

     

 

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