MasterChef Celebrity tuvo una durísima eliminación tras un accidente en plena preparación: el video

Sus compañeros la despidieron entre lágrimas, abrazos y aliento y ella prometió volver en el repechaje.

Qué dijo Julieta Nair Calvo tras su salida de MasterChef

Al despedirse y luego de las palabras de los chefs, Julieta destacó los vínculos que construyó y el desafío personal que significó animarse a participar. “Estoy emocionada sobre todo porque la pasé muy bien. Son todos lo más y ustedes (jurado) también. Me felicito a mí misma también porque salir de la zona de confort es algo nuevo para mí”, expresó, conmovida por el cierre de su experiencia en las cocinas.