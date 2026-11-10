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"Las hemos pasado...": el doloroso adiós de Cacho Deicas a Marcos Camino tras un último tiempo enfrentados

Horas después de conocerse la muerte de Marcos Camino, Cacho Deicas compartió una foto junto a él y lo despidió con un emotivo mensaje en el que recordó los años de éxito en Los Palmeras y los momentos difíciles que atravesaron en su relación.

10 nov 2026, 23:05
Las hemos pasado todas: el doloroso adiós de Cacho Deicas a Marcos Camino tras un último tiempo enfrentados

"Las hemos pasado todas": el doloroso adiós de Cacho Deicas a Marcos Camino tras un último tiempo enfrentados

Las hemos pasado todas: el doloroso adiós de Cacho Deicas a Marcos Camino tras un último tiempo enfrentados

"Las hemos pasado todas": el doloroso adiós de Cacho Deicas a Marcos Camino tras un último tiempo enfrentados

La muerte de Marcos Camino, ocurrida este martes 10 de noviembre a los 76 años, provocó una profunda tristeza en la música tropical. Entre los mensajes de despedida se destacó el de Cacho Deicas, quien compartió buena parte de su vida artística con el acordeonista y eligió recordarlo desde sus redes sociales.

El cantante publicó una fotografía de ambos y puso en palabras el peso de tantos años de historia compartida, durante los cuales construyeron una de las duplas más reconocidas de la cumbia santafesina.

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Una vida entera compartiendo buenos y malos momentos, las hemos pasado todas y tuvimos la suerte de poder lograr cumplir muchos anhelos juntos, escribió Deicas al comienzo de su publicación.

Luego, extendió sus condolencias a la familia de Camino y al público que los acompañó durante décadas. Hoy toca despedirme de un compañero de la vida y con respeto, de parte mía y de toda mi familia, les acompañamos en sentimiento a sus seres queridos, como así también a los seguidores que comparten esta pérdida tan grande y a los que hicimos todo para llevarles una felicidad que hoy se convierte en tristeza. Que en paz descanses, Marcos, expresó.

La despedida llegó después del distanciamiento público que había marcado la relación entre los músicos en el último tiempo. Las diferencias sobre la continuidad de Deicas en Los Palmeras derivaron en un conflicto que expuso el quiebre de una sociedad artística de décadas.

En su mensaje, sin embargo, el vocalista se concentró en el recorrido que construyeron juntos, los deseos que pudieron cumplir y el vínculo con sus seguidores. La imagen elegida y sus palabras recuperaron esa historia compartida que convirtió a ambos en figuras fundamentales de Los Palmeras.

Qué había dicho Marcos Camino de Cacho Deicas

En enero de 2026, Marcos Camino habló en Secretos Verdaderos (América TV) sobre el dolor que le había provocado su distanciamiento de Cacho Deicas.

El acordeonista manifestó su intención de dejar atrás el conflicto y enfocarse en el futuro de Los Palmeras: “Me quiero olvidar de ese tema porque fue horrible. Pensemos para adelante, viendo cómo encarar el futuro”.

Además, aclaró que se había disuelto Los Palmeras Producciones, lo que obligó a indemnizar a los músicos, aunque el grupo continuaría trabajando. Sobre el impacto personal de aquella etapa, reconoció: “Estuve mal. Consulté especialistas”, y destacó que había buscado herramientas para recuperarse y seguir adelante.

     

 

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