"Las hemos pasado...": el doloroso adiós de Cacho Deicas a Marcos Camino tras un último tiempo enfrentados

La despedida llegó después del distanciamiento público que había marcado la relación entre los músicos en el último tiempo. Las diferencias sobre la continuidad de Deicas en Los Palmeras derivaron en un conflicto que expuso el quiebre de una sociedad artística de décadas.

En su mensaje, sin embargo, el vocalista se concentró en el recorrido que construyeron juntos, los deseos que pudieron cumplir y el vínculo con sus seguidores. La imagen elegida y sus palabras recuperaron esa historia compartida que convirtió a ambos en figuras fundamentales de Los Palmeras.

Qué había dicho Marcos Camino de Cacho Deicas

En enero de 2026, Marcos Camino habló en Secretos Verdaderos (América TV) sobre el dolor que le había provocado su distanciamiento de Cacho Deicas.

El acordeonista manifestó su intención de dejar atrás el conflicto y enfocarse en el futuro de Los Palmeras: “Me quiero olvidar de ese tema porque fue horrible. Pensemos para adelante, viendo cómo encarar el futuro”.

Además, aclaró que se había disuelto Los Palmeras Producciones, lo que obligó a indemnizar a los músicos, aunque el grupo continuaría trabajando. Sobre el impacto personal de aquella etapa, reconoció: “Estuve mal. Consulté especialistas”, y destacó que había buscado herramientas para recuperarse y seguir adelante.