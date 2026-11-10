El día que Marcos Camino habló en Secretos Verdaderos sobre su ruptura con Cacho Deicas: "Estuve mal"

En aquella charla también hizo una autocrítica sobre el vínculo con el público y los gestos que podían quedar relegados por las exigencias laborales: “Fue hacer un mea culpa de muchas cosas porque, a veces, en la vorágine del trabajo, los éxitos y los viajes, se olvidan algunas de las cosas más sencillas, simples. Lo que significa una foto para una familia, para un chico, que a veces uno lo pasa por alto y termina cansado, con ganas de irse rápido”.

Por otra parte, aclaró qué había ocurrido con la sociedad y la situación de los músicos, en medio de las versiones sobre el futuro de Los Palmeras. “Lamentablemente, todas las noticias han sido falacias. Seguimos siendo una empresa. Al disolverse una sociedad, hubo que indemnizar a todos los músicos. Si bien me iba a quedar con los muchachos, el que tenía que afrontar todos los gastos era yo. Lo que se disolvió fue Los Palmeras Producciones”, sostuvo.

“Estoy recuperado gracias a las bendiciones de Dios y a haber leído todo sobre autoayuda. Estuve mal. Consulté especialistas. Son pruebas que el destino nos pone para aprender; de las cosas feas hay que sacar lo positivo”, concluyó aquella nota.