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El día que Marcos Camino habló en Secretos Verdaderos sobre su ruptura con Cacho Deicas: "Estuve mal"

En su paso por Secretos Verdaderos en enero de 2026, Marcos Camino se refirió a la ruptura con Cacho Deicas y contó cómo seguiría Los Palmeras.

10 nov 2026, 18:30
El día que Marcos Camino habló en Secretos Verdaderos sobre su ruptura con Cacho Deicas: Estuve mal

El día que Marcos Camino habló en Secretos Verdaderos sobre su ruptura con Cacho Deicas: "Estuve mal"

El día que Marcos Camino habló en Secretos Verdaderos sobre su ruptura con Cacho Deicas: Estuve mal

El día que Marcos Camino habló en Secretos Verdaderos sobre su ruptura con Cacho Deicas: "Estuve mal"

Este martes 10 de noviembre se conoció la triste noticia de la muerte de Marcos Camino, fundador e histórico acordeonista de Los Palmeras, quien falleció a los 76 años. Su partida generó un profundo dolor entre los seguidores de la cumbia santafesina, un género que ayudó a llevar a los escenarios de todo el país.

La última etapa de su trayectoria estuvo marcada por cambios y un conflicto que sacudió a la música tropical: su distanciamiento de Cacho Deicas, compañero durante décadas. Las diferencias personales y profesionales terminaron por quebrar una de las duplas más reconocidas del género.

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En febrero de 2026, Camino anunció que dejaría los escenarios por cuestiones de edad y salud. Después de más de cinco décadas de giras, manifestó su intención de dedicarles más tiempo a su esposa y a su familia, aunque seguiría vinculado al proyecto musical.

Un mes antes, durante una entrevista en Secretos Verdaderos (América TV), había hablado del impacto que tuvo aquella ruptura y de su deseo de concentrarse en la continuidad del grupo. “Me quiero olvidar de ese tema porque fue horrible. Pensemos para adelante, viendo cómo encarar el futuro”, expresó.

En aquella charla también hizo una autocrítica sobre el vínculo con el público y los gestos que podían quedar relegados por las exigencias laborales: “Fue hacer un mea culpa de muchas cosas porque, a veces, en la vorágine del trabajo, los éxitos y los viajes, se olvidan algunas de las cosas más sencillas, simples. Lo que significa una foto para una familia, para un chico, que a veces uno lo pasa por alto y termina cansado, con ganas de irse rápido”.

Por otra parte, aclaró qué había ocurrido con la sociedad y la situación de los músicos, en medio de las versiones sobre el futuro de Los Palmeras. “Lamentablemente, todas las noticias han sido falacias. Seguimos siendo una empresa. Al disolverse una sociedad, hubo que indemnizar a todos los músicos. Si bien me iba a quedar con los muchachos, el que tenía que afrontar todos los gastos era yo. Lo que se disolvió fue Los Palmeras Producciones”, sostuvo.

“Estoy recuperado gracias a las bendiciones de Dios y a haber leído todo sobre autoayuda. Estuve mal. Consulté especialistas. Son pruebas que el destino nos pone para aprender; de las cosas feas hay que sacar lo positivo”, concluyó aquella nota.

     

 

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