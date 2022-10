La primera foto de Horacio Rodríguez Larreta con Milagros Maylin tras confirmar el romance

image.png

Maylin tiene 36 años y se desempeña como secretaria de Bienestar y Tercera Edad del Gobierno porteño, que pertenece al Ministerio de Salud que dirige Fernán Quirós. Fueron fotografiados juntos por primera vez este lunes a la noche en una parrilla de Palermo, a donde fueron a comer tras la jornada de trabajo, en la que también estuvieron María Eugenia Vidal, Quique Saco, Emmanuel Ferrario y su pareja, Francisco.

“Milagros es super comprometida con su trabajo, muy inteligente, muy apasionada, tiene una gran energía positiva, transmite buena onda. Es muy sensible y muy familiera”, dijo el Jefe de gobierno porteño sobre su pareja.

image.png

Gentileza Infobae.

Horacio Rodríguez Larreta confirmó su romance con Milagros Maylin: "Me enamoré"

Horacio Rodríguez Larreta confirmó su nuevo noviazgo con Milagros Maylin, actual secretaria de Bienestar y Tercera Edad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. "Me enamoré, estoy muy feliz”, señaló en una entrevista con Luis Novaresio en su programa +Entrevistas que se emite por LN+.

Larreta estuvo casado durante 20 años con Bárbara Diez de Tejada Benítez, con quien tuvo dos hijas, pero este matrimonio se rompió en 2020. Ahora, dos años después de su divorcio, confirmó su nueva relación.

"Hace dos años te separaste y de tu vida personal se contó poco", indicó Luis Novaresio. A lo que Larreta respondió que mantuvo siempre un "bajísimo perfil" en la esfera personal para cuidar a sus hijas. "Una forma de cuidarlas es ser lo más bajo perfil posible en mi vida personal", aclaró.

"¿Estás en pareja?", consultó el periodista. "Estoy muy bien, Luis. Me enamoré. Estoy muy feliz con eso, muy feliz". Novaresio quiso saber la identidad del nuevo amor del jefe de gobierno porteño. "Se llama Milagros, me hace muy bien. Siento que me descontractura, me desestructura. Yo a veces soy un poco rígido, duro... Siento que ella me ablanda. Siento que me hace bien", contó Larreta.