Horacio Rodríguez Larreta confirmó su romance con Milagros Maylin: "Me enamoré"

"Hace dos años te separaste y de tu vida personal se contó poco", indicó Luis Novaresio. A lo que Larreta respondió que mantuvo siempre un "bajísimo perfil" en la esfera personal para cuidar a sus hijas. "Una forma de cuidarlas es ser lo más bajo perfil posible en mi vida personal", aclaró.

"¿Estás en pareja?", consultó el periodista. "Estoy muy bien, Luis. Me enamoré. Estoy muy feliz con eso, muy feliz". Novaresio quiso saber la identidad del nuevo amor del jefe de gobierno porteño. "Se llama Milagros, me hace muy bien. Siento que me descontractura, me desestructura. Yo a veces soy un poco rígido, duro... Siento que ella me ablanda. Siento que me hace bien", contó Larreta.

Horacio Rodríguez Larreta, enamorado: "Milagros es muy sensible y familiera"

"Es una mujer super comprometida con su trabajo, muy inteligente, apasionada. Nos reímos mucho. Me hace reír. Tiene una energía positiva, transmite buena onda. Me hace bien en ese sentido, muy sensible, muy familiera", describió luego.

"¿Se la conoce? Trabaja en la actividad pública, privada...?", siguió indagando el conductor. "Trabaja en el Gobierno, en la ciudad. Está a cargo de tercera edad. Ella trabajó mucho con María Eugenia Vidal en la provincia. Estaba a cargo de todo el programa de integración de villas, que era una de las grandes prioridades de María Eugenia. Trabajaba con ella en eso y ahora está trabajando en la Ciudad con Fernán Quirós, en tercera edad", detalló Larreta.

"¿Te imaginás una campaña juntos?", interrogó. "Sí, me imagino que me acompañe, definitivamente", confesó Horacio Larreta.