Estefi Berardi reveló detalles sobre la separación de Horacio Rodríguez Larreta y Bárbara Diez

"Lo que hizo Bárbara, para mi, fue de despechada. Con Horacio están arreglando el tema del divorcio", dijo Estefi, y luego de ser consultada por Nancy Duré sobre si lo hizo para tener un mejor arreglo, no dudó en decir "para mi sí".

"Ellos estaban separados, ella estaba de novia con otro y fue la primera en blanquear la relación", disparó y agregó "se que ellos estaban en crisis, ahí se separan, no lo cuentan públicamente, y allí se ve que Horacio conoce a alguien, salió con esta chica, se habrá enamorado, y creo que en cualquier momento la podemos llegar a conocer".

"Me pareció feo que haga ese posteo, me pareció despechado", volvió a recalcar y aseguró que Bárbara " borró el posteo luego de la polémica, por un pedido específico de sus hijos. A ellos no les pareció bien".

La separación de Horacio Rodríguez Larreta y Bárbara Diez: ¿infidelidad y un embarazo oculto?

Hace poco, en Intrusos (América TV), Flor de la V mencionó que, en su cuenta de Instagram, Bárbara Diez, publicó un fuerte mensaje, donde deja entrever que está dispuesta a hablar sobre los escándalos de su matrimonio con Horacio Rodríguez Larreta.

En dicha publicación, la wedding planner citó una imagen con la siguiente frase: “Si un hombre miente a su esposa, me mentirá también a mí. Si es capaz de romper el juramento nupcial, será capaz de romper su juramento al servicio público”.

En la descripción, Bárbara escribió: "Palabras de un expresidente norteamericano. Acallaron y taparon. Me resigno a creer que da lo mismo. No debiera ser esta pequeña quien pone luz. Pero pasó el tiempo y el silencio es cómplice. La hipocresía de los que se supone nos debieran informar. Le pido el yelmo y la armadura a Dios . Un ejército de una pequeña. Basta ya de mentir. Merecemos más. Merecemos verdad. Que así sea".

Después de compartir al aire el posteo de la wedding planner, Flor recordó una información que trascendió apenas se conoció la ruptura con Rodríguez Larreta. "Se hablo de una relación extramatrimonial y un embarazo. Era algo que se comentaba. Un secreto guardado a voces", comentó.

Nancy Duré acotó que la ex pareja del Jefe de Gobierno porteño hizo referencia a esa versión, al ser consultada al respecto por sus seguidores en dicha publicación: "Bárbara le respondió a un usuario, que le preguntó por los rumores de una infidelidad y un embarazo. 'No nació ningún bebé', fue su respuesta".