La reacción del entorno de Mauro Icardi tras la versión de que su hija mayor quiere quitarse el apellido

“Para los que me preguntan por el cambio de apellido de la hija mayor de Mauro Icardi, desde su entorno me dijeron lo siguiente: ‘Ni en pedo, Fran tiene perdición por el padre’”, aseguró el hijo de Luis Ventura desde sus Instagram Stories contradiciendo así la información de su colega Laura Ubfal.

Por otro lado, vale señalrs que la panelista de Intrusos Karina Iavícoli había asegurado en el ciclo de América TV que en realidad habría sido la madre quien habría cortado el contacto de sus hijas con su padre. “Wanda bloqueó a Mauro de todo tipo de contacto con sus hijas… Videollamadas y teléfono”, confió y agregó que “sería Wanda quien estaría manteniendo esas charlas con ellas, influenciándolas, para que, al menos la mayor, se saque el apellido”.

WhatsApp Image 2025-08-02 at 10.28.25

Por qué Wanda Nara acusó de robo a Mauro Icardi y la China Suárez en un polémico posteo que luego borró

En medio de nuevos escándalos familiares, Wanda Nara volvió a estar en el centro de la escena tras publicar —y luego borrar— un fuerte descargo en sus redes sociales. La empresaria rompió el silencio ante las críticas por estar en Europa mientras sus hijos disfrutan del final de las vacaciones de invierno en Argentina, y aprovechó para lanzar duras acusaciones contra Mauro Icardi y la China Suárez.

En el programa SQP (América TV) mostraron la historia que Wanda subió a Instagram, donde se una habitación repleta de cajas. En ese posteo, la mediática explicó que su viaje a Europa estaba planificado con anticipación y que el objetivo no era recuperar pertenencias que quedaron en Estambul y que, según ella, su ex pareja se niega a devolver, sino trasladar parte de los guardarropas de Italia a Argentina.

“No es la mudanza a Estambul. No me la quieren devolver, a pesar de que los seis dijimos que no vamos a volver”, escribió, en una frase que dejó en evidencia su enojo, y en la que involucró tanto a Icardi como a la actriz Eugenia China Suárez.

Además, Wanda se refirió a los cuestionamientos por no haber llevado a sus hijos con ella: “Llegué a Milán hace 17 años. Parte de mi vida y muchos documentos estaban acá: en mi segundo hogar. Fueron muchos días, pero quería cumplir con la promesa que les hice a mis hijos. Algunos recuerdos, juguetes... Las vacaciones de invierno de ellos fueron antes que todo esto, y se hicieron donde ellos quisieron y pudieron”.

IG Wanda Nara - polémico posteo que luego borró

La conductora también explicó que la decisión de que los chicos se quedaran en Buenos Aires no fue voluntaria. “Como no me dejaron sacarlos del país, no pudieron venir. Igual disfrutaron todo lo que ofrece Buenos Aires en invierno: teatros, parques, amigos y familia”, escribió.

Y agregó que sus hijos quedaron al cuidado de personas de confianza: “Quedaron felices con quienes ellos eligieron: mi papá, el abuelo, y mamás amigas mías con hijos que también son amigas de ellos”.

Finalmente, Wanda detalló que su estadía en Europa también tuvo objetivos laborales. “Me tocó esperar documentos de los varones y preparar la mudanza de sus cosas desde Italia. Trabajé, visité amigos, hice negocios y también preparé parte de mi vestuario para Netflix”, concluyó.

El posteo fue eliminado al cabo de algunos minutos, pero no pasó desapercibido. Su acusación coincide con la reciente información sobre que Icardi habría ofrecido donar ropa y objetos personales de Wanda y sus hijos a fundaciones en Turquía, algo que desató una nueva ola de tensión entre ellos.