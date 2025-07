Quién es Rossella Della Giovampaola, el amor y sostén clave de Gustavo Yankelevich en la trágica muerte de su nieta Mila

Della Giovampaola nació en la región italiana de la Toscana, en una familia con pasión por la moda, el arte y estudió teatro. "Luego de recibirme la posibilidad de viajar a Buenos Aires, a una pasantía en la embajada italiana... y me enamoré. El amor hizo que me quedara en Argentina”, contó ella en la revista Gente.

Y recordó cuál fue el gesto de amor que tuvo Gustavo Yankelevich que los unió aún más poco antes de la muerte de Romina Yan: "Me estaba yendo a Italia, él me acompañó al aeropuerto y me dijo que si hubiera tenido el pasaporte se subía al avión conmigo. A la semana, viajó a verme. ¡Sacó toda la artillería! Era imposible no derretirse. A los tres meses murió Romina. Por supuesto que ese dolor nos unió todavía más", contó movilizada.

Rosella comentó que Gustavo fue quien acompañó al altar a María Toscana y que esa imagen nunca la olvidará: “Fue muy fuerte y emotivo verlos entrar a la ceremonia… Gustavo perdió a su adorada hija… y María Toscana perdió al papá… los ausentes no se reemplazaron, pero ellos se encontraron y se eligieron”, explicó.

gustavo yankelevich Rossella Della Giovampaola

El triste mensaje de Diego Topa a Sofía Reca por la muerte de Mila Yankelevich

Diego Topa fue uno de los personajes de la farándula que le expresó su más sentido pésame a la familia Yankelevich por la trágica muerte de su Mila, hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca, quien murió el lunes en Miami en un trágico accidente marítimo donde también perdió la vida otra niña argentina.

"Siento mucho dolor. No puedo creer lo que pasó con Mila. Abrazo fuerte a la familia y en especial a mi adorada Sofía y Tomás. No hay consuelo para tanto dolor", fueron las emotivas palabras que el animador infantil escribió desde sus Instagram Stories en un posteo con fondo negro y letras blancas.

Topa y Reca trabajaron juntos en el recordado ciclo infantil Playhouse Disney y el conductor infantil quiso acompañar a su amiga en este durísimo momento que atraviesa.

Vale recordar que Diego Topa es papá de una nena de cinco años, Mitai, a quien tuvo a través del método de subrogación de vientre, por lo que más allá de conmoverse por una cuestión de sentido común es inevitable que todo padre o madre de una criatura de edad semejante a la que tenía Mila sienta una empatía especial.